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Таро-прогноз на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года

Таро-прогноз на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года

Последняя неделя февраля будет не самой простой, однако благодаря своевременным предостережениям карт Таро представители Знаков Зодиака смогут избежать проблем и найти выход из трудных ситуаций.


Своевременные подсказки старших Арканов помогают составлять планы на грядущую неделю, принимать верные решения и обходить стороной опасности. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют завершить зиму на позитивной ноте, встретить первые дни весны с победой и ясными целями. В последнюю неделю февраля большую роль будет играть интуиция — внимание к предчувствиям и полученные рекомендации помогут быстрее прийти к успеху и не навлечь на себя бед.

Овен


Начало завершающей февраль недели начнется у Овнов с карты «Дьявол». Аркан указывает импульсивным Овнам на то, что важно сдерживать эмоции и упрямство, которые губительно сказываются на репутации и мешают привлечению успеха.

Карта «Повешенный» описывает ситуацию тупика, когда Овны не могут продолжить начатое дело. Совет карты — не пытаться выполнить то, что не получается, и переключить внимание на другие обязанности, чтобы не терять время зря.


Аркан «Императрица» сулит Овнам процветание и успех в будущем. Дела движутся медленно, однако торопить время не стоит — в спешке можно упустить значимые детали, и в будущем придется проводить работу над ошибками.

Телец


Аркан «Звезда» открывает неделю, и по этой карте Тельцы могут быть уверены в том, что движутся в верном направлении. Карта призывает доверять внутреннему голосу, чтобы обойти ловушки на пути к конечной цели.

По карте «Повешенный» Тельцам важно оставаться собранными, чтобы из-за халатного отношения к делам не зайти в тупик. Карта описывает ситуацию ступора и убытков, которые случатся, если невнимательно следить за происходящими событиями.

По карте «Верховная жрица» Тельцы смогут решить важные вопросы, если проявят смекалку и настойчивость. Доверие к интуиции поможет обойти стороной препятствия и не попасть в неловкое положение из-за спешки.


Близнецы


Аркан «Сила» описывает ситуацию, когда у Близнецов будут и силы, и возможности для того, чтобы  преодолеть временные трудности. Настойчивость, оптимизм и использование накопленных знаний помогут освободиться от неприятностей в короткий срок.

Карта «Маг» вторит карте «Сила», и по ней Близнецам нельзя останавливаться. Энергии хватит для завершения необходимых дел, а значит, нужно идти к поставленной цели с высоко поднятой головой.

Аркан «Умеренность» сулит разрешение неприятностей к концу недели. По этой карте нельзя спешить и торопить события, чтобы не упустить важные детали. Умеренность во всем и осмотрительность будут спутниками успеха.

Рак


Аркан «Звезда» описывает период, когда Раки ощущают безмятежность, и впереди у них ясные перспективы. Карта указывает на перспективные возможности, успех и процветание в будущем, если не сворачивать с выбранного пути и не спешить, принимая ответственные решения.

«Правосудие» в раскладе — карта, призывающая Раков к честному труду и непредвзятому отношению к событиям. По этому Аркану приходит успех, разрешаются финансовые трудности, остаются позади проблемы и препятствия.


Аркан «Император» говорит о мудрости и умении принимать решения, ведущие к благополучной жизни. Раки в конце недели смогут поставить точку в сложном деле, получить достойное вознаграждение и признание.

Лев


Аркан «Колесо фортуны» открывает неделю и обозначает новый этап жизни. По этому Аркану перемены неизбежны, и даже если сперва кажется, что все идет не по плану, отчаиваться не стоит. Совет карты — дать событиям произойти, чтобы позже взять судьбу в свои руки.

Карта «Мир» сулит Львам заслуженную награду за труды. Аркан отвечает за исполнение желаний, конец пути и начало новых событий. Львы смогут добиться желаемого, если составят план действий и не будут отклоняться от него.

Аркан «Суд» говорит о переменах в лучшую сторону. Карта обещает Львам благополучное завершение дела, путь к которому был тернист и труден. Совет карты — поступать честно, и тогда удача улыбнется.

Дева


Аркан «Дьявол» несет в себе предостережение. Девы в начале недели могут склониться к темной стороне своего «я», что повлечет за собой множество неприятностей, а также может стать причиной финансовых трудностей.


Карта «Иерофант» призывает Дев следовать правилам и не нарушать их. Здравомыслие и готовность посвящать время первостепенным делам приведет к успеху и позволит без труда достичь поставленной задачи.

Карта «Повешенный» говорит о времени испытаний. У Дев могут сорваться планы из-за непредвиденных обстоятельств, и в такой момент важно мобилизовать внутренние силы, чтобы эмоции не взяли верх и не заставили топтаться на месте.

Весы


Аркан «Колесо фортуны» предвещает Весам неожиданные события. В начале недели жизнь войдет в крутой вираж, и Весам не стоит вмешиваться в ход событий. Внимание к деталям поможет выбрать верный момент, чтобы взять под контроль происходящее.

По карте «Дьявол» Весам важно быть ответственными и не потакать желанию отложить дела на неопределенный срок. Своеобразные испытания в середине недели испытают Весов на прочность, и от их действий будет зависеть дальнейшее развитие событий.

Карта «Иерофант» призывает Весов следовать выбранному пути и действовать честно. По этому Аркану не исключена помощь со стороны влиятельного человека, но принимать ее или отказаться — решать Весам.

Скорпион



Аркан «Звезда» призывает Скорпионов идти своим путем, не обращая внимания на советчиков со стороны. По этой карте препятствий на пути не будет, если действовать своим умом, а не преследовать чужие навязанные идеалы.

Карта «Иерофант» призывает Скорпионов не останавливаться на достигнутом. Обучение поможет расширить горизонты и привлечь в жизнь процветание, если сосредоточиться на расширении кругозора.

Аркан «Император» сулит успех и почет, но для этого Скорпионы в конце недели должны быть готовы к тому, чтобы принимать непредвзятые решения, мудро распоряжаться своим временем и не бояться нести ответственность.

Стрелец


Карта «Повешенный» предвещает перемены в жизни, и по этому Аркану Стрельцам придется чем-то пожертвовать ради светлого будущего. Это может быть временный отказ от материальных благ, когда нужно собраться и не тратить лишнего, чтобы прийти к долгожданной цели.

Аркан «Император» говорит о прекрасных возможностях, но для этого Стрельцам нельзя забывать об ответственности. Мудрое правление и получение награды возможно, если исключить спешку и принятие импульсивных решений.

«Дьявол» в раскладе — карта, призывающая Стрельцов быть осторожными. Аркан описывает ситуацию перекоса в сторону материального, желание потакать своим прихотям, забывая об ответственности. По этой карте желание отложить решение важных дел в угоду развлечениям и праздности обернутся большими проблемами в скором будущем.

Козерог


Аркан «Влюбленные» призывает Козерогов в начале недели принять серьезное решение, от которого будет зависеть будущее. По этому Аркану нельзя спешить — важно взвесить свое решение, отменить которое не получится.

По карте «Император» Козероги смогут достичь новых высот в карьере, если не побоятся брать на себя ответственность и откажутся от предвзятого отношения. Мудрость и накопленные знания помогут выйти победителями.

«Луна» в раскладе — карта, описывающая ситуацию паники и страха. По этому Аркану Козероги могут бояться неизвестности, однако блуждание в сумерках не поможет решить ситуацию. Действовать нужно смело, не зацикливаясь на слухах и домыслах.

Водолей


Аркан «Луна» говорит о событиях, которые происходят за спиной и требуют внимания. Водолеям важно прислушиваться к внутреннему голосу, чтобы не зайти в тупик и не стать жертвами манипуляторов или обманщиков.

О том, что перемены приближаются неукоснительно, говорит карта «Колесница». Она сулит Водолеям активные действия, возможные путешествия или командировки. По этому Аркану нельзя медлить, иначе победа достанется более расторопным конкурентам.

Карта «Отшельник» говорит о том, что Водолеи могут взять небольшую паузу, чтобы скорректировать планы, отдохнуть и восполнить запас сил перед решительным рывком к поставленной задаче.

Рыбы


Аркан «Император» открывает неделю, и по этой карте Рыбы смогут достичь новых высот, если будут придерживаться честной игры. Карта сулит почет и финансовую независимость тем, кто смело преодолевает препятствия и не боится ответственности.

Карта «Дьявол» указывает Рыбам на их слабости. Совет карты — пересмотреть свой образ жизни, отказаться от пагубных пристрастий и людей, которые тянут на дно и мешают развитию. Рыбы должны внимательно проверять информацию, не доверяя сторонним людям, чтобы избежать проблем в будущем.

Аркан «Мир» сулит избавление от проблем и исполнение заветных желаний. По этой карте Рыбы смогут преодолеть трудности и насладиться своим успехом. Карта призывает не отказываться от смелых планов, воплотить в жизнь которые получится уже в скором времени.

Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
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