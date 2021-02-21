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В Конгрессе США сочли бесполезными предложенные Госдепом санкции против СП-2

В Конгрессе США сочли бесполезными предложенные Госдепом санкции против СП-2

Государственный департамент США представил конгрессу доклад о возможных санкциях против участников проекта "Северный поток — 2". В список не вошли новые ограничения — как сообщает Reuters, в нем перечислены только предложения предыдущей администрации.

По словам конгрессмена Майкла Маккоула, проект оказался "неадекватным" — он ни на что не повлияет и не приведет к остановке СП-2. Во всем документе ни разу не упоминается слово "Россия" (кроме заголовка).

"Проще говоря, сегодняшние санкции совершенно неадекватны. Намерения конгресса ясны и не могут быть проигнорированы: обязательные предписания, принятые при двухпартийной поддержке в последних двух оборонных бюджетах, предназначены для того, чтобы остановить завершение строительства российского трубопровода", — сказал политик.

Ранее NEWSTES писал, что Соединенные Штаты решили отказаться от санкций против немецких компаний за строительство газопровода. Новая американская администрация не отказалась от идеи остановить проект, но не хочет вступать в конфронтацию с немецкими партнерами.

В феврале шведский депутат Бьерн Седер направил в МИД страны запрос с призывом надавить на Германию и заставить ее отказаться от участия в проекте. Он настаивает на том, что действия России должны получить ответ от Европы.

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По материалам: uposters.ru
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