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В Москве мать задушила трехлетнего ребенка и попыталась покончить с собой

В Москве мать задушила трехлетнего ребенка и попыталась покончить с собойФото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Москве мать задушила своего трехлетнего ребенка, после чего попыталась покончить с собой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Женщина вызвала скорую помощь, однако мальчик погиб до приезда врачей. Ее госпитализировали с порезами на руках.

Как отмечает Telegram-канал Mash, женщину зовут Алина Жолобова, ей 36 лет. Мотивы ее поступка устанавливаются.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, женщина задушила двух детей, из которых одному три года, второму —11 лет. Трагедия произошла на Ясном проезде. Столичная прокуратура начала проверку.

Ранее в феврале в Москве три школьницы одновременно попытались покончить с собой. Полицейские обнаружили в квартире трех школьниц: две были без сознания, третья в полуобморочном состоянии. Их госпитализировали в больницу с острым отравлением, 13-летние девочки попали в тяжелом состоянии в отделении реанимации.

Россия

По материалам: lenta.ru
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