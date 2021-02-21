Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В США превратят в отель дом, где снимали фильм "Молчание ягнят"

В США превратят в отель дом, где снимали фильм "Молчание ягнят"
© Orion Pictures Corporation / Strong Heart/Demme ProductionЧитать ria.ru в

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В штате Пенсильвания дом, в котором проходили съемки фильма "Молчание ягнят", станет отелем, сообщает UPI.

В этом здании в городе Перриополис жил Буффало Билл — один из героев картины, получившей премию "Оскар" в пяти номинациях.

Киноман Крис Роуэн приобрел строение и решил превратить его в недорогую гостиницу. Он планирует заполнить пространство памятными вещами, присутствующими в фильме.


Сейчас в доме идет ремонт, который включает, в том числе, и рытье подвала — аналогичного снятому в триллере.


Отель должен открыться через несколько месяцев.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

ВОЗ изучит данные о заражении россиян птичьим гриппом H5N8
ВОЗ изучит данные о заражении россиян птичьим гриппом H5N8
Россия запросила первые контакты с новой администрацией США
Россия запросила первые контакты с новой администрацией США
Число жертв стихийного бедствия в США возросло
Число жертв стихийного бедствия в США возросло
Илон Маск высказался о цене биткоина
Илон Маск высказался о цене биткоина
Биткоину спрогнозировали взлет до 200 тысяч долларов за монету
Биткоину спрогнозировали взлет до 200 тысяч долларов за монету
В Москве мать задушила трехлетнего ребенка и попыталась покончить с собой
В Москве мать задушила трехлетнего ребенка и попыталась покончить с
Россиян предупредили об аномальных холодах
Россиян предупредили об аномальных холодах
Отпечатки пальцев россиян предложили хранить до их смерти
Отпечатки пальцев россиян предложили хранить до их смерти
Простила? Ольга Бузова назвала Даву родным человеком и поддержала на шоу «Танцы со звездами»
Простила? Ольга Бузова назвала Даву родным человеком и поддержала на
«Мы вместе работаем над отношениями. Это тяжелый труд»: Алферова о жизни с Бероевым
«Мы вместе работаем над отношениями. Это тяжелый труд»: Алферова о
На жилой район в Колорадо упали части двигателя Boeing 777
На жилой район в Колорадо упали части двигателя Boeing 777
Звезда "Моей прекрасной няни" Сергей Жигунов лишился квартиры из-за долга в 28 миллионов
Звезда "Моей прекрасной няни" Сергей Жигунов лишился квартиры из-за

Топ на сегодня

Двоих мужчин арестовали из-за видео с операцией собаки в TikTok
Двоих мужчин арестовали из-за видео с операцией собаки в TikTok
Байден объявил о стихийном бедствии в Техасе
Байден объявил о стихийном бедствии в Техасе
Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата
Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам
Эксперт дал разъяснения по поводу должности президента и воинского звания
Эксперт дал разъяснения по поводу должности президента и воинского
Байден обвинил Россию в стремлении ослабить НАТО и Европу
Байден обвинил Россию в стремлении ослабить НАТО и Европу

Еще по теме

Сакварелидзе обвинил Запад в безразличии к Саакашвили
Боевик «Отель "Артемида"» об Америке будущего вышел на экраны
Заключительная часть киноальманаха о жертвах Холокоста выдвинута на премию "Оскар" от России
Террористы напали на отель в Кабуле: погибли 35 человек