В США превратят в отель дом, где снимали фильм "Молчание ягнят"

Анастасия Иванова

© Orion Pictures Corporation / Strong Heart/Demme ProductionЧитать ria.ru в

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В штате Пенсильвания дом, в котором проходили съемки фильма "Молчание ягнят", станет отелем, сообщает UPI.

В этом здании в городе Перриополис жил Буффало Билл — один из героев картины, получившей премию "Оскар" в пяти номинациях.

Киноман Крис Роуэн приобрел строение и решил превратить его в недорогую гостиницу. Он планирует заполнить пространство памятными вещами, присутствующими в фильме.

Сейчас в доме идет ремонт, который включает, в том числе, и рытье подвала — аналогичного снятому в триллере.

Отель должен открыться через несколько месяцев.