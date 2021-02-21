ВОЗ изучит данные о заражении россиян птичьим гриппом H5N8

Вадим Карасев

Фото: Marco De Swart / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучит данные о заражении россиян птичьим гриппом H5N8 и оценит сложившуюся ситуацию для общественного здравоохранения. Об этом рассказал ТАСС официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич.

По словам представителя, ВОЗ получила уведомление от России о заражении людей новой разновидностью птичьего гриппа А (H5N8).

Он отметил, что у заразившихся не проявлялись симптомы, и отсутствуют сообщения о дальнейшей передаче вируса от человека человеку. Также Яшаревич добавил, что это будет первый случай инфицирования людей H5N8, «если он будет подтвержден».

«Мы ведем обсуждение [случившегося] с национальными властями, чтобы собрать больше информации и оценить воздействие этого события на общественное здравоохранение», — заключил представитель ВОЗ.

Ранее ведущий научный сотрудник Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Александра Гамбарян оценила вероятность заражения птичьим гриппом в результате употребления мяса курицы. По ее словам, это невозможно, заразиться птичьим гриппом рискуют только работники птицеферм.

20 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что семь сотрудников российской птицефабрики, расположенной в южном регионе страны, впервые в мире были заражены новым штаммом — H5N8. Вспышка гриппа среди поголовья птиц была зарегистрирована на предприятии в декабре 2020 года. По словам Поповой, в настоящее время люди чувствуют себя хорошо, а заболевание у них протекало очень легко.