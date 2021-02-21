Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » ВОЗ изучит данные о заражении россиян птичьим гриппом H5N8

ВОЗ изучит данные о заражении россиян птичьим гриппом H5N8

ВОЗ изучит данные о заражении россиян птичьим гриппом H5N8Фото: Marco De Swart / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучит данные о заражении россиян птичьим гриппом H5N8 и оценит сложившуюся ситуацию для общественного здравоохранения. Об этом рассказал ТАСС официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич.

По словам представителя, ВОЗ получила уведомление от России о заражении людей новой разновидностью птичьего гриппа А (H5N8).

Он отметил, что у заразившихся не проявлялись симптомы, и отсутствуют сообщения о дальнейшей передаче вируса от человека человеку. Также Яшаревич добавил, что это будет первый случай инфицирования людей H5N8, «если он будет подтвержден».

«Мы ведем обсуждение [случившегося] с национальными властями, чтобы собрать больше информации и оценить воздействие этого события на общественное здравоохранение», — заключил представитель ВОЗ.

Ранее ведущий научный сотрудник Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Александра Гамбарян оценила вероятность заражения птичьим гриппом в результате употребления мяса курицы. По ее словам, это невозможно, заразиться птичьим гриппом рискуют только работники птицеферм.

20 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что семь сотрудников российской птицефабрики, расположенной в южном регионе страны, впервые в мире были заражены новым штаммом — H5N8. Вспышка гриппа среди поголовья птиц была зарегистрирована на предприятии в декабре 2020 года. По словам Поповой, в настоящее время люди чувствуют себя хорошо, а заболевание у них протекало очень легко.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

ВОЗ изучит данные о заражении россиян птичьим гриппом H5N8
ВОЗ изучит данные о заражении россиян птичьим гриппом H5N8
Россия запросила первые контакты с новой администрацией США
Россия запросила первые контакты с новой администрацией США
Число жертв стихийного бедствия в США возросло
Число жертв стихийного бедствия в США возросло
Илон Маск высказался о цене биткоина
Илон Маск высказался о цене биткоина
Биткоину спрогнозировали взлет до 200 тысяч долларов за монету
Биткоину спрогнозировали взлет до 200 тысяч долларов за монету
В Москве мать задушила трехлетнего ребенка и попыталась покончить с собой
В Москве мать задушила трехлетнего ребенка и попыталась покончить с
Россиян предупредили об аномальных холодах
Россиян предупредили об аномальных холодах
Отпечатки пальцев россиян предложили хранить до их смерти
Отпечатки пальцев россиян предложили хранить до их смерти
Простила? Ольга Бузова назвала Даву родным человеком и поддержала на шоу «Танцы со звездами»
Простила? Ольга Бузова назвала Даву родным человеком и поддержала на
«Мы вместе работаем над отношениями. Это тяжелый труд»: Алферова о жизни с Бероевым
«Мы вместе работаем над отношениями. Это тяжелый труд»: Алферова о
На жилой район в Колорадо упали части двигателя Boeing 777
На жилой район в Колорадо упали части двигателя Boeing 777
Звезда "Моей прекрасной няни" Сергей Жигунов лишился квартиры из-за долга в 28 миллионов
Звезда "Моей прекрасной няни" Сергей Жигунов лишился квартиры из-за

Топ на сегодня

Двоих мужчин арестовали из-за видео с операцией собаки в TikTok
Двоих мужчин арестовали из-за видео с операцией собаки в TikTok
Байден объявил о стихийном бедствии в Техасе
Байден объявил о стихийном бедствии в Техасе
Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата
Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам
Эксперт дал разъяснения по поводу должности президента и воинского звания
Эксперт дал разъяснения по поводу должности президента и воинского
Байден обвинил Россию в стремлении ослабить НАТО и Европу
Байден обвинил Россию в стремлении ослабить НАТО и Европу

Еще по теме

Вирус птичьего гриппа отыскали в Германии и Швеции
Подтвержден первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H5N8
Инфекционист прокомментировал первое в мире заражение людей птичьим гриппом H5N8
«Вектор» начал создавать вакцину против птичьего гриппа H5N8