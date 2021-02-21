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WhatsApp запретит отправлять сообщения пользователям при отказе от новых правил

WhatsApp запретит отправлять сообщения пользователям при отказе от новых правилФото: Dado Ruvic / Reuters

Мессенджер WhatsApp применит санкции к пользователям в случае отказа от новых правил. Об этом говорится в сообщении на сайте технической поддержки.

WhatsApp ограничит функции отправки и чтения сообщений тем, кто не примет обновленные положения его политики до 15 мая. В соответствии с новыми правилами, пользователи обязаны делиться данными с компанией Facebook.

«Если к этому времени вы их не примете, WhatsApp не удалит ваш аккаунт, однако функциональность вашего аккаунта WhatsApp будет ограничена до принятия изменений. В течение короткого периода времени вы сможете получать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения в приложении», — говорится в сообщении.

Как сообщает интернет-портал TechCrunch, неактивные аккаунты пользователей будут удалены через 120 дней с момента последнего использования приложения.

За последнее время WhatsApp лишился 30 миллионов пользователей по всему миру. Это связано с тем, что пользователи негативно оценили обновленные условия использования приложения. В новой версии мессенджер анонсировал, что начнет делиться информацией с материнской компанией Facebook.

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По материалам: lenta.ru
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