Звезда "Моей прекрасной няни" Сергей Жигунов лишился квартиры из-за долга в 28 миллионов

Вадим Карасев

58-летний Сергей Жигунов окончательно лишился столичной квартиры на Мосфильмовской улице. Недвижимость звезды "Моей прекрасной няни" ранее отошла "Нокссбанку", сообщает ТАСС.



До этого волгоградский "Нокссбанк" отсудил у знаменитого актера квартиру в Москве в счет погашения его долга, составляющего 28 миллионов рублей.



Актер попытался оспорить данное решение, подав иск, который в итоге отклонил Никулинский суд Москвы. "Суд отклонил исковые требования Жигунова", — сообщили в суде.

Как отмечает источник, еще в 2014 году звезда "Моей прекрасной няни" взял кредит в волгоградском "Нокссбанке" на съемку кинопроекта.

Однако Сергею Жигунову не удалось вернуть деньги в установленный срок, так что банк решил обратиться в суд.

Кредитной организации актер оказался должен около 38 миллионов рублей. Банк заключил с Сергеем Жигуновым соглашение о выплате вышеозначенного долга, но он вновь не уложился в срок.

В результате Останкинским отделом судебных приставов по заявлению банка было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого недвижимость артиста отошла кредитной организации.

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