Алиса Мон рассказала, как муж-тиран похитил ее сына

Анастасия Иванова

Алиса Мон не раз говорила, что второй муж поднимал на нее руку. Как выяснилось, Сергей Муравьев был груб не только с певицей, но и маленьким сыном. Однажды композитор и вовсе украл наследника.

56-летняя Алиса Мон не скрывает, что ей тяжело было жить с Сергеем Муравьевым. Композитор постоянно обзывал артистку и бил ее. «Он был тираном. Говорил мне: «Девочка с помойки, ничего не умеешь, ты никто без меня. Я — гений, а ты никто». Однажды вывихнул мне ногу. Так навалился на меня, что произошел мениск. Делали операцию, был наркоз. Потом был гипс, в котором месяц выступала. То губу разобьет, то синяки, которые сам замазывал. Потом я узнала, что он и предыдущих жен бил. Когда я забеременела — тоже было. До крови не бил, но умел сильно огорчить. Доводил так, что жить не хотелось», — призналась певица в программе «Секрет на миллиона» канала НТВ.

Исполнительница хита «Алмаз» долго закрывала глаза на поведение мужа. Вскоре ее терпению пришел конец. «Я всегда жила без ключа, он закрывал меня, если уходил. У меня не было своего кошелька, записной книжки. Я жила, как вещь. Потом приехали мои родители, Муравьева дома не было… Я стала собирать вещи, а маме с папой сказала, чтобы подождали внизу. Он пришел, увидел, что собираюсь. В маленькой комнате был Сережка, он просто схватил его и уехал. Была зима…» — рассказала Алиса.

Мон сразу же обратилась в полицию. Только вот правоохранители не помогли ей. «Я не знала, где сына искать, чего и как. Мама с папой приехали на два дня, они уже должны были улетать. Потом обнаружили, что они живут у брата Муравьева. Я с перепугу даже вспомнила адрес его… А муж мне сказал: «Либо ты выметаешься вместе со своими родителями, либо остаешься и живем». Осталась. С этого момента началось вообще зверство. Я не могла даже прикоснуться к сыну. Он его просто в другой комнате оставил. Когда Сережка сын сильно заболел, я в щелочку смотрела, что там происходит. Однажды ребенка рвало, я видела, как Муравьев на него кричал. Сыну было три года. Мое сердце разрывалось от боли», — разоткровенничалась артистка.

Алиса быстро поняла, что совершила ошибку, вернувшись к композитору. Тогда звезда и решила навсегда уйти от мужа-тирана. «И вот у сына температура, Муравьев уезжает. Он не закрыл дверь. Это был единственный шанс нам сбежать. Я тут же начала собираться. В чем была, в том выбежала, но шубу схватила. Прилетели к маме, папе. С этого момента подала на развод», — подытожила Мон.