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Друзья перепутали Егора Крида и Егора Шипа

Друзья перепутали Егора Крида и Егора Шипа

В истории POPCAKE, кажется, произошло самое короткое интервью: представитель нашего портала подошел к Биттуеву, чтобы узнать, как проходят празднования дня рождения молодой звезды, и тот, надо признать, немного расстерялся, потому что, по-видимому, забыл, что за «селебрейшн» происходит вокруг него.

«Давай ребятам тоже расскажем, что здесь вообще сегодня происходит», — начинает беседу интервьюер нашего ресурса. «Сегодня день рождения у двух прекрасных ребят…» — с уверенностью начинает Биттуев, но затем что-то идёт не так… «У Егора Крида… ой… У Егора Ш...» — не успевает завершить селеб свое предположение о том, к кому же он все-таки пришел.


Публика, посмотрев на этот случай в нашем TikTok, разумеется, от души посмеялась с поведения приятеля Шипа (или Крида?), находящегося в звёздной тусовке, но подметила, что таких друзей на вечеринки лучше не приглашать, по большей части, они даже не узнают у вас в лицо. «Вот поэтому я никогда бы не хотел находиться среди этих самых пафосных и самых богатых. Какой толк от их популярности если они тупо даже не могут выучить имя человека, к которому пришли на день рождения? Мне кажется что это прям уже трэш. А ещё якобы друзья позвали», — высказался мужчина в Instagram.


@popcake.tv

@bittuevv1 😂😂😂 #биттуев #каринакросс #кросс #егоршип #егоркрид #шип #крид #валякарнавал #карнавал #хабибка #ершов #попкейк #топ

♬ оригинальный звук — Popcake


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По материалам: popcake.tv
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