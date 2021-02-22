Эксперт раскрыла способ сэкономить при оплате покупок картой

Вадим Карасев

Фото: Pixabay

Заместитель руководителя направления «Налоговая политика» ЦСР Динара Ибрагимова раскрыла РИА Новости, какие товары и услуги лучше оплачивать банковской картой, чтобы в будущем получить налоговые вычеты и сэкономить.

Эксперт отметила, что возможность использования данных онлайн-касс приводит к упрощенному порядку получения социальных налоговых вычетов.

Наиболее популярны в этой категории вычеты на образование. Однако собеседница агентства напомнила, что образовательное учреждение должно иметь необходимую лицензию.

Также существуют вычеты на лечение и приобретение лекарств. Их можно получить за оплату медицинских услуг и медикаментов не только себе, но и членам семьи.

Максимальный размер совокупных расходов, которые попадают под вычет, составляет 120 тысяч рублей. Таким образом налогоплательщик может вернуть 13 процентов налога от этой суммы — 15,6 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что россиянам упростят получение имущественных и инвестиционных налоговых вычетов. Федеральная налоговая служба (ФНС) тестирует технологию, которую запустят в марте 2021 года. ФНС собирается объединить «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс. В результате россияне смогут видеть все свои траты по банковским картам и получать вычет с помощью нажатия одной кнопки.