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Юморист из «Кривого зеркала» признался в романе с проституткой

Юморист из «Кривого зеркала» признался в романе с проституткойАлександр МорозовФото: @morozov_artist

Юморист из телепередачи «Кривое зеркало» Александр Морозов рассказал о своем отношении к проституткам и признался, что у него был роман с одной из женщин легкого поведения. Об этом артист рассказал в эфире своего YouTube-канала «Пчелка».

«Бывало, что отдыхал с проститутками. Я люблю их, они очень честные. Например, на жену или девушку тратишь больше денег», — подчеркнул Морозов. По его словам, женщина, с которой у него закрутился роман, была родом из Твери. При этом Артист отметил, что сблизился с ней не на почве секса.

Он добавил, что впоследствии разошелся с возлюбленной на дружеской ноте и даже какой-то время поддерживал с ней общение. «Она — нормальная и веселая девчонка. Рыжая такая. Она потом ко мне много-много раз приезжала домой в гости, не на работу, мы просто, правда, подружились», — вспомнил юморист.

Ранее Морозов рассказал, что сделал операцию ради похудения. По словам артиста, он пошел на такой шаг ради здоровья. Врачи сузили ему соустье желудка, благодаря чему комик похудел на 45 килограммов.

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По материалам: lenta.ru
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