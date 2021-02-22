Как жить в большом городе с удовольствием и пользой для биоэнергетики

Вадим Карасев

Ритмы жизни в городе порой бывают невыносимо динамичными. Эксперты в области биоэнергетики составили список полезных советов о том, как жить в мегаполисе с большим удовольствием и пользой для своего биополя.

Ранее мы рассказывали о том, почему маленький город для человека лучше, чем мегаполис. Если вы живете в огромном городе, чувствуете усталость и не довольны своим состоянием, ознакомьтесь с советами ниже.

Умение отдыхать

Нацеленность на достижения задает основной ритм. Каждый человек хочет чего-то достичь и что-то для этого делает, но в большом городе люди постоянно куда-то спешат, вечно куда-то опаздывают, ставят перед все собой новые и новые цели. Это здорово, но если жить в таком ритме каждый день, нужно находить время, чтобы отдыхать. Отсутствие релаксации и отдыха приводит к проблемам с энергетикой, здоровьем, удачей и настроением.

Самое лучшее — менять обстановку на выходных. Можно выбираться на дачу, собираться с друзьями дома и играть в настольные игры, читать книги. Если работа динамичная и заставляет постоянно двигаться, то можно просто побыть дома и полежать в кровати, заняться накопившимися за неделю делами.

Отдых должен присутствовать и в течение дня, чтобы человек не перегорал. В этом плане очень полезными станут медитации для глубокого расслабления, прогулки. Каждый час нужно делать перерыв на 5-10 минут, особенно если работа интеллектуальная. Помните о том, что без отдыха ваша работа не будет продуктивной.

Занятия спортом

Многие люди слишком плотно забивают свой график работой, делами по дому, поездками и прочим. Очень важно внести спорт в список любимых хобби. Каждый день необходимо ходить пешком или делать простейшие упражнения. Летом можно ездить на велосипеде на работу. Вариантов активного времяпрепровождения множество.

Спорт дает нашему телу возможность всегда находиться в тонусе. Если вы забудете про тело, оно обязательно напомнит вас о себе болями или недомоганием. Спорт помогает жить с удовольствием и отлично сказывается на биоэнергетике. В совокупности с правильным питанием эффект будет просто феноменальным. Вы уже через неделю почувствуете прилив бодрости и сил.

Соблюдение режима дня

В больших мегаполисах очень часто люди сбивают режим, потому что на работу утром вставать нужно очень рано, а вечером возвращаться приходится поздно из-за пробок, долгой дороги и прочего. Людям хочется жить полной жизнью, а не ходить на работу, как роботы, не развлекаясь. Именно поэтому после прихода домой многие позволяют себе развлечения вместо сна. Режим сбивается, потому что ложиться позднее, а вставать так же рано нельзя. Тело и мозг просто не успевают отдохнуть. В связи с этим уменьшается энергетика, появляются депрессивные мысли, снижается иммунитет.

Нужно перебороть себя. Секрет состоит в том, чтобы на неделе ложиться и вставать в одно и то же время, причем спать не менее 7 часов. В рабочие дни нужно поступать именно так, а все развлечения планировать на выходные. Вы почти сразу заметите, что у вас будет больше сил в любой из дней недели. Отдыхать будет более приятно, потому что не будет ощущения усталости и недосыпа. Выходные превратятся в яркие и позитивные дни. Чакры будут открыты все время, а биополе станет мощным.

Общение с приятными людьми

Нельзя стать счастливее, если приходится постоянно общаться с теми, кто нас раздражает, выводит из себя. Порой избежать такого общения невозможно, но нам и не нужно это делать. В мегаполисе важно иметь в окружении приятных людей, с которыми разговор всегда будет направлен в оптимистичное русло. Нужен человек, который не будет намеренно делиться чем-то плохим. Общайтесь с такими личностями как можно чаще.