Китай назвал виновных в деградации отношений с США

Вадим Карасев

Ван ИФото: Yara Nardi / Reuters

Глава МИД Китая, член Госсовета КНР Ван И назвал виновного в ухудшении отношений Пекина и Вашингтона. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, деградация китайско-американских отношений до наихудшего в истории уровня произошла по вине администрации бывшего президента США Дональда Трампа. Ван И отметил, что две страны столкнулись с самыми серьезными трудностями с момента установления дипломатических отношений.

Как считает министр, администрация бывшего президента «извратила путь Китая в будущее и политику в отношении него». «На этом основании они предприняли ряд шагов для того, чтобы оказать давление на Китай и сдержать его», — сказал он.

Глава МИД выразил надежду, что новая администрация США проведет пересмотр и переоценку внешней политики страны.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден захотел вместе с Евросоюзом бороться с Китаем и противостоять его «экономическим злоупотреблениям и принуждению». Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Байден заявил, что США и их иностранные партнеры должны «заставить Китай отчитаться за его экономическую практику».