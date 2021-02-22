Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Китай назвал виновных в деградации отношений с США

Китай назвал виновных в деградации отношений с США

Китай назвал виновных в деградации отношений с СШАВан ИФото: Yara Nardi / Reuters

Глава МИД Китая, член Госсовета КНР Ван И назвал виновного в ухудшении отношений Пекина и Вашингтона. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, деградация китайско-американских отношений до наихудшего в истории уровня произошла по вине администрации бывшего президента США Дональда Трампа. Ван И отметил, что две страны столкнулись с самыми серьезными трудностями с момента установления дипломатических отношений.

Как считает министр, администрация бывшего президента «извратила путь Китая в будущее и политику в отношении него». «На этом основании они предприняли ряд шагов для того, чтобы оказать давление на Китай и сдержать его», — сказал он.

Глава МИД выразил надежду, что новая администрация США проведет пересмотр и переоценку внешней политики страны.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден захотел вместе с Евросоюзом бороться с Китаем и противостоять его «экономическим злоупотреблениям и принуждению». Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Байден заявил, что США и их иностранные партнеры должны «заставить Китай отчитаться за его экономическую практику».

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Немецкий депутат хочет поднять вопрос водной блокады Крыма Украиной
Немецкий депутат хочет поднять вопрос водной блокады Крыма Украиной
Немецких спецназовцев приняли за террористов в США
Немецких спецназовцев приняли за террористов в США
Китай назвал виновных в деградации отношений с США
Китай назвал виновных в деградации отношений с США
МАГАТЭ и Иран договорились о мониторинге ядерных объектов
МАГАТЭ и Иран договорились о мониторинге ядерных объектов
Юморист из «Кривого зеркала» признался в романе с проституткой
Юморист из «Кривого зеркала» признался в романе с проституткой
Россиянам раскрыли способ пережить самый холодный день
Россиянам раскрыли способ пережить самый холодный день
Курентзис представит новую программу musicAeterna в Москве и Петербурге
Курентзис представит новую программу musicAeterna в Москве и
Друзья перепутали Егора Крида и Егора Шипа
Друзья перепутали Егора Крида и Егора Шипа
В Техасе восстановили энергоснабжение в домах пострадавших из-за холода
В Техасе восстановили энергоснабжение в домах пострадавших из-за
Алиса Мон рассказала, как муж-тиран похитил ее сына
Алиса Мон рассказала, как муж-тиран похитил ее сына
В Словакии поторопили правительство с покупкой российской вакцины
В Словакии поторопили правительство с покупкой российской вакцины
Россия оценила высылку из США бывшего охранника немецкого концлагеря
Россия оценила высылку из США бывшего охранника немецкого концлагеря

Топ на сегодня

СМИ узнали дату первого выступления Трампа после фиаско на выборах
СМИ узнали дату первого выступления Трампа после фиаско на выборах
В России за сутки умерли 417 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 417 пациентов с коронавирусом
В Буэнос-Айресе произошло нашествие комаров
В Буэнос-Айресе произошло нашествие комаров
Познер рассказал о работе в Агентстве печати "Новости"
Познер рассказал о работе в Агентстве печати "Новости"
Российскую вакцину от коронавируса сравнили с автоматом Калашникова
Российскую вакцину от коронавируса сравнили с автоматом Калашникова

Еще по теме

Байден захотел вместе с Европой бороться с Китаем
Си Цзиньпин назвал историческим визит Трампа в КНР
Эксперт: приход Трампа дает надежду на улучшение отношений США-Россия
В МИД Китая прокомментировали беседу Трампа с главой Тайваня