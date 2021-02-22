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Курентзис представит новую программу musicAeterna в Москве и Петербурге

Курентзис представит новую программу musicAeterna в Москве и Петербурге
Оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса представит новую программу, состоящую из произведений Клода Дебюсси, Мориса Равеля и Игоря Стравинского, сообщают организаторы концертов.

В Москве оркестр выступит 22 и 23 февраля в концертном зале "Зарядье". А 1 марта выступление пройдет в Санкт-Петербурге в Большом зале филармонии.

"Программа очень контрастная: стилистически, тематически, по настроению и работе каждого из композиторов со звуком. И, слушая ее, можно проводить многие параллели, но еще больше находить контрастов", — говорит дирижер, ассистент Курентзиса Федор Леднев.

Оркестр musicAeterna исполнит импрессионистическую миниатюру Дебюсси "Прелюдия к "Послеполуденному отдыху фавна" 1894 года, а также оркестровую сюиту Мориса Равеля в духе музыки французских клавесинистов "Гробница Куперена" (1919). Кроме этого прозвучит сочинение Игоря Стравинского к балету "Пульчинелла" (1920). Она будет исполнена в редакции 1965 года.

Оркестр и хор musicAeterna основаны в 2004 году дирижером Теодором Курентзисом. Коллектив состоит из музыкантов из 12 стран и 20 городов России. В репертуаре знаменитые шедевры старинной музыки, знаковые сочинения XIX—XX веков, экспериментальные работы современных композиторов.

Россия

По материалам: ria.ru
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