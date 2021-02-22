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МАГАТЭ и Иран договорились о мониторинге ядерных объектов

МАГАТЭ и Иран договорились о мониторинге ядерных объектовФото: Lisi Niesner / Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Иран достигли технического понимания о мониторинге за иранскими ядерными объектами. Об этом в Twitter написал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его мнению, это позволит стабилизировать расшатанную ситуацию и организовать дальнейшие политические консультации по иранской ядерной деятельности. «Интенсивные консультации дали хороший результат. Достигнуто временное техническое согласие. МАГАТЭ продолжит необходимую верификацию и мониторинг в Иране», — подчеркнул глава агентства.

Гросси посетил Иран с визитом 20-21 февраля для обсуждения деятельности на его ядерных объектах в связи с вступлением в силу с 23 февраля нового иранского закона, который предусматривает сокращение объема инспекций, сообщает ТАСС.

Гендиректор МАГАТЭ пояснил, что из-за этого дополнительный протокол будет приостановлен — это означает уменьшение объема доступа к ядерным объектам. Однако число инспекторов МАГАТЭ в Иране не изменится. Также МАГАТЭ не будет после 23 февраля иметь доступ к камерам на ядерных объектах в Иране, однако эти данные будут храниться три месяца на случай снятия санкций США.

В целом новая временная техническая договоренность не позволит проводить верификацию в прежнем объеме, но она будет происходить удовлетворительным образом, заключил Гросси.

В августе 2020-го Иран согласился предоставить доступ наблюдателям МАГАТЭ к двум бывшим ядерным объектам, которые там считают подозрительными. Ранее Тегеран около полугода не пускал его представителей на эти два объекта, а также год отказывался от содержательной дискуссии о возможных незадекларированных ядерных материалах и ядерной активности.

В мире

По материалам: lenta.ru
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