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Немецких спецназовцев приняли за террористов в США

Немецких спецназовцев приняли за террористов в СШАФото: Michael Dalder / Reuters

Военнослужащих из элитного подразделения бундесвера, находившихся на учениях в Аризоне, США, приняли за террористов. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

Два бойца посетили местный госпиталь с целью узнать, смогут ли врачи оказать немецким солдатам медицинскую помощь при появлении нештатных ситуаций или заражения коронавирусом.

Однако посетители клиники не предъявили удостоверяющие личность документы, в результате чего из приняли за террористов, которые якобы занимались подготовкой атаки на больницу.

ФБР связалось с посольством ФРГ в Вашингтоне, но там, ввиду высокой секретности, не знали об учениях немецкого спецназа в Аризоне. Лишь в результате множества звонков в Германию ситуация прояснилась.

Ранее сообщалось, что США передумали выводить свои войска из Германии. По словам главы Европейского командования ВС США Тода Уолтерса, Пентагон в настоящий момент приостановил подготовку к выводу войск. Новый глава ведомства, Ллойд Остин, уже приступил к тщательному пересмотру плана по редислокации американских военнослужащих в другие страны Европы, предложенного предыдущей администрацией.

В мире

По материалам: lenta.ru
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