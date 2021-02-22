Немецкий депутат хочет поднять вопрос водной блокады Крыма Украиной

Влада Некрасова

Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии") назвал средневековыми методами осады устроенную Украиной водную блокаду Крыма и заявил о намерении поднять данный вопрос в стенах немецкого парламента.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что инициирует обращение в ГП РФ о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида в отношении организаторов водной блокады полуострова.