Россия оценила высылку из США бывшего охранника немецкого концлагеря

Вадим Карасев

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Россия поприветствовала экстрадицию из США бывшего охранника нацистского концлагеря Нойенгамме Фридриха Бергера. Об этом сказано в заявлении посольства Москвы в Вашингтоне, которое приводится в Twitter дипмиссии.

Россия сторона позитивно оценивает действия американских властей по поиску нацистских преступников. «Решение по делу Бергера показывает, что зверства гитлеровских палачей и их пособников не имеют срока давности», — отметили дипломаты. В посольстве добавили, что этот шаг особенно важен в связи с 75-летней годовщиной завершения Нюрнбергского трибунала.

20 февраля бывшего охранника немецкого концентрационного лагеря, гражданина Германии и жителя американского штата Теннеси выслали из США.

Фридрих Карл Бергер (Friedrich Karl Berger) служил охранником в концентрационном лагере в Нойенгамме (земля Нижняя Саксония) в 1945 году. Он приехал в Штаты в 1959-м и с тех пор жил в Теннеси.

В марте 2020-го суд постановил, что мужчина добровольно служил охранником в концлагере рядом с городом Меппен (федеральная земля Нижняя Саксония), среди узников которого были евреи, поляки, русские, датчане и другие. Бергер признал, что охранял лагерь и следил за тем, чтобы никто из узников не сбежал, однако не знал о том, что с ними происходит. По словам подсудимого, он просто выполнял приказы начальства.