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Россиянам раскрыли способ пережить самый холодный день

Россиянам раскрыли способ пережить самый холодный деньФото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Тканевые маски, термобелье, свободная одежда и витамины помогут россиянам пережить самый холодный день, который, по прогнозам синоптиков, ожидается 23 февраля. Такой способ назвала врач высшей категории, терапевт и дерматолог Лариса Алексеева в разговоре с «Вечерней Москвой».

По ее словам, основную опасность для здоровья представляют не столько холода — организм за зиму уже адаптировался к низким температурам — сколько резкое изменение погоды. «Например, сегодня минус десять, завтра — плюс десять. Уже разница в 20 градусов. И чем она выше, тем тяжелее придется людям, особенно метеозависимым», — объяснила врач. Она добавила, что разница в минусовых температурах не так критична.

Перед выходом на улицу в морозный день следует надеть маску, поскольку она не только защищает от распространения коронавируса, но и согревает. «Маска должна быть из тканых материалов, хлопчатобумажная, сухая. Другая маска может очень быстро увлажняться, запотевая при перепаде температур. Из-за этого все микробы, образовавшиеся и накопившиеся, тоже будут застывать и оставаться на маске», — предупредила Алексеева.

Кроме того, необходимо одеваться в теплую свободную одежду, чтобы оставалась прослойка между тканью и телом для сохранения тепла. Также стоит обратить внимание на термобелье. Обувь должна быть с натуральным мехом и желательно на пятисантиметровой подошве, посоветовала она.

Терапевт подчеркнула, что на улице важно закрывать шею и область головы, чтобы защитить уязвимые части тела от негативного влияния холода. «Иначе могут быть такие спазмы и боли, а также различные неврологии. Например, может среагировать лицевой нерв. Еще либо поясницу продует, либо подагра обострится», — сказала врач. Помимо этого она порекомендовала употреблять адаптогены — витамины B, D, магний B6.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян об аномальных холодах, которые будут наблюдаться на территории страны в ближайшие пять дней. При этом самым холодным днем станет вторник, 23 февраля. В этот день

Россия

По материалам: lenta.ru
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