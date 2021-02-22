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Россиянин с 90-процентным поражением легких вылечился от коронавируса

Россиянин с 90-процентным поражением легких вылечился от коронавирусаФото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Житель Карачаево-Черкесии, который с 90-процентным поражением легких месяцем ранее поступил в больницу для пациентов с коронавирусом, вылечился. Об этом сообщает ТАСС.

Россиянин 67 лет поступил в госпиталь 15 января в тяжелом цитокиновом шторме. Компьютерная томография показала поражение одного легкого на 80 процентов, а другого — на 90 процентов. «Почти месяц пациент провел на неинвазивной искусственной вентиляции легких. Медики ежедневно боролись за его жизнь», — говорится в сообщении оперштаба.

Там отметили, что мужчина чувствует себя удовлетворительно, дышит самостоятельно. По результатам компьютерной томографии наблюдается положительная динамика — остаточные явления в виде фиброза легких.

В конце декабря прошлого года пациент из Пензы с полным поражением легких вылечился от коронавируса. Россиянина госпитализировали с тяжелой пневмонией и стопроцентным поражением легких. В больнице мужчина находился полтора месяца и несколько дней провел в реанимации.

Россия

По материалам: lenta.ru
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