Сергей Соседов: «Почему Галкин за свои таланты должен получать миллиарды?»

Влада Некрасова

Сергей Соседов последние несколько лет активно критикует звезд отечественного шоу-бизнеса. Ему не нравится их творчество, поведение и уровень артистизма. Ранее журналист высказывался по поводу Аллы Пугачевой, а теперь решил поговорить про ее супруга — Максим Галкина.

Так, Сергей Соседов отдает дань уважения таланту пародиста, но недоумевает: почему тот зарабатывает такие большие деньги за выступления? «Я считаю, что Галкин талантлив очень — но почему за свои таланты он должен получать миллиарды? Почему девочка или мальчик, которые менее талантливы, должны еле сводить концы с концами, а он — нет. Если тебе дан талант — тебе надо его раздаривать, а не строить замки», — сказал Соседов в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Сергей говорит, что он бы иначе относился к 44-летнему Максиму, если бы тот после каждой программы истекал потом и кровью, или же выдавал одну пародию в месяц. Но он замечал, что номера появляются постоянно, он выступает во многих программах на федеральных каналах, а значит, ему все дается легко.

Соседову вообще не нравится тренд звезд отечественного шоу-бизнеса, которые кичатся богатством: особенно, когда в стране тяжелые времена. «Как говорится, из грязи в князи. Зачем они показывают свои дома, квартиры во всех этих журналах? Для чего? Разве на Западе люди носят дорогие вещи?» — негодует Соседов.

Сергей также не понимает деятельность Аллы Пугачевой, которая, по его мнению, должна была раньше уйти со сцены, а не выглядеть пародией самой себя. Он до сих пор считает, что певица сейчас просто является человеком с известной фамилией, а на сцене уже ничего не показывает. «Алла Борисовна пережила свою славу, ее сейчас нет. Раньше она не могла из подъезд выйти, а сейчас может никто не узнает ее. Никто! Надо уйти, чтобы о тебе говорили, закрыться, не давать интервью, даже разовых. Посмотрите на концерты Шульженко и Пугачевой, которые они давали к юбилею и сравните», — возмущается критик.

В финале общения с Вячеславом Манучаровым, Сергей призвал зрителей не слушать современную музыку, а обращаться к классическим композиторам или же исследовать творчество звезд 60-70-х годов.