Советник Байдена заявил, что США готовят ответ на атаки "русских хакеров"

Лидия Мартынова

Официальный Вашингтон ответит Москве "не просто санкциями" за массовую хакерскую атаку на американские федеральные учреждения, якобы имевшую место в декабре минувшего года. С таким заявлением в интервью телеканалу CBS выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, ответ будет включать в себя набор "видимых и невидимых инструментов".

Он добавил, что сейчас сотрудники разведки устанавливают масштаб ущерба и выявляют лиц, причастных к кибератакам. По словам помощника президента, для подготовки ответных мер понадобятся недели. Американские власти работают над этим, заявил Салливан.