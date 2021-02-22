Советник Байдена заявил, что США готовят ответ на атаки "русских хакеров"
Сегодня, 06:45 Лидия Мартынова
Официальный Вашингтон ответит Москве "не просто санкциями" за массовую хакерскую атаку на американские федеральные учреждения, якобы имевшую место в декабре минувшего года. С таким заявлением в интервью телеканалу CBS выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, ответ будет включать в себя набор "видимых и невидимых инструментов".
Он добавил, что сейчас сотрудники разведки устанавливают масштаб ущерба и выявляют лиц, причастных к кибератакам. По словам помощника президента, для подготовки ответных мер понадобятся недели. Американские власти работают над этим, заявил Салливан.
По материалам: ria.ru