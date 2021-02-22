В США немецких спецназовцев приняли за террористов

Анастасия Иванова

Излишне скрытное поведение двух военнослужащих из элитного подразделения бундесвера, находившихся на учениях в Аризоне, США, едва не спровоцировало дипломатический конфликт, сообщает издание Der Spiegel.

Два бойца, принимавших участие в маневрах, посетили местный госпиталь с целью узнать, смогут ли врачу оказать немецким солдатам помощь в случае возникновения нештатных ситуаций или заражения коронавирусом.