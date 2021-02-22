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В США семья замерзшего насмерть мальчика подала иск на 100 миллионов долларов

В США семья замерзшего насмерть мальчика подала иск на 100 миллионов долларовФото: Brandon Wade / Reuters

Семья мальчика, замерзшего насмерть в штате Техас, подала иск на 100 миллионов долларов к группе энергетических компаний Техаса ERCOT (Electric Reliability Council of Texas). Об этом сообщает телеканал KHOU.

11-летний Кристиан Павон умер в городе Конро, после того как провел ночь в трейлере, который остался без тепла и света из-за массовых отключений электричества. Семья ребенка считает, что он погиб от переохлаждения.

В компании заявили, что чрезвычайно опечалены гибелью ребенка. «Мы не имеем права давать комментарии из-за текущего судебного разбирательства», — заявили в компании. Там выразили уверенность, что местные энергетические компании сделали правильно, прибегнув к веерным отключениям электроэнергии.

Ранее президент США Джо Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия из-за аномальной погоды. Политик пообещал выделить средства федерального бюджета на помощь штату. Ее будут оказывать начиная с 21 февраля 2021 года и далее.

Из-за самых серьезных за более чем 30 лет морозов в Техасе произошел продовольственный кризис. Из-за закрытия торговых точек многие магазины и рестораны вынуждены выбрасывать скоропортящиеся продукты и товары с истекшим скором годности, испытывая при этом трудности с поставками новой еды.

В мире

По материалам: lenta.ru
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