В Техасе восстановили энергоснабжение в домах пострадавших из-за холода

Лидия Мартынова

Американская энергетическая компания Entergy Corporation сообщила, что ее подразделение в Техасе завершило восстановление подачи электроснабжения для всех потребителей, которые пострадали из-за погодных условий на прошлой неделе.

"Entergy Texas восстановила подачу электроэнергии для всех клиентов, пострадавших вследствие зимней бури на этой неделе", - говорится в заявлении компании.

Ранее сообщалось, что снежные бури и другие погодные явления вызвали массовые отключения электричества и воды в Техасе, а также очереди за продуктами, рост цен на бензин и многие другие неудобства для миллионов жителей штата. Десятки жителей Техаса погибли, более 4 миллионов человек остались без электричества.