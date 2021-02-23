23 февраля 2021 года — день Иконы Божией Матери «Огневидная»

Вадим Карасев

В православном мире для почитания икон отведены особые дни, и 23 февраля верующие будут вспоминать чудеса иконы Божией Матери «Огневидная». Поклониться святому лику и вознести молитвы можно будет в любом храме или церкви.

В праздничный день, посвященный защитникам отечества, в православном мире состоится служба, на которой священнослужители вновь познакомят верующих с чудесами святой иконы Божией Матери. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют поближе познакомиться с историей чудотворного лика и обязательно помолиться Богородице, чтобы обрести не только защиту, но и душевную гармонию.

В чем помогает икона «Огневидная»

Этот святой лик получил широкую известность в 19 веке благодаря тому, что с его помощью многие военные действия завершились победой. Перед данной иконой возносят молитвы, чтобы:

защититься от невзгод;получить поддержку в делах;обрести защиту от злых людей;не потерять жизнь во время военных действий;исцелиться от всевозможных недугов;благополучно родить здоровое потомство;защититься от войн;раскаяться в грехах и получить благословение.

Перед святым ликом молятся военные и их родственники, прося Божию Матерь сохранить жизни и уберечь от смерти. Икона защищает тех, кто остался без поддержки. С помощью молитв получается восстановить справедливость и вернуть себе честное имя.

День иконы «Огневидная» 23 февраля

В 2021 году священнослужители вновь пригласят верующих на торжественную службу, чтобы вознести общие и частные молитвы Божией Матери, поблагодарить ее за поддержку и помощь, а также попросить прощения за содеянное. Искренние молитвы в праздничный день помогут справиться с любыми трудностями и обрести покой на душе.

В день праздника важно соблюдать и правила:

отказаться от дурных привычек и встать на путь исправления;не ругаться и не произносить бранных слов;провести время с семьей и поблагодарить Небеса за оказанную милость;совершать добрые бескорыстные поступки и протягивать руку помощи тем, кто нуждается в поддержке.