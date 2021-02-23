Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Банкир рассказал о будущем монет

Банкир рассказал о будущем монетФото: Илья Питалев / РИА Новости

В России наметилась тенденция к отказу от наличных денег. На это в интервью радио Sputnik обратил внимание президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

По его мнению, россияне и дальше продолжат оказываться от наличности, особенно от монет. Однако основную роль в этом процессе, уточнил банкир, играют регулирующие органы, которые «делают сейчас все, чтобы сократить объем» металлических денег и убрать их из оборота. Он объяснил, что производство мелких монет обходится дороже их номинала, и копеечные монетки уже фактически вышли из оборота, но рублевые монеты пока останутся в кошельках.

Что касается десятирублевых монет, Тосунян представил несколько сценариев. «Десять рублей — это фактически 10 центов. Совсем выйдут из оборота они не скоро. Если будет укрепление рубля, то те же десять рублей могут превратиться уже в 50 центов — это достаточная сумма, чтобы в металлической форме продолжать существовать. Если же произойдет обесценение и та же десятирублевая медная монета не будет самоокупаться, тогда вымывание будет происходить процентов на 90», — уверен он.

В июле 2020 года сообщалось, что число находящихся в обращении в России металлических денег побило рекорд, достигнув 68,2 миллиарда монет. Больше всего в обращении десятикопеечных монет — 37 процентов от общего количества. Далее идут монета номиналом в один рубль (13 процентов), одна копейка и 50 копеек (по 11 процентов). У монеты в десять рублей доля 10 процентов.

Ранее стало известно, что большинство россиян согласились отказаться от монет номиналом в одну и пять копеек. Противники этого решения (15 процентов опрошенных) указали, что монета должна остаться по ряду причин. Так, 38 процентов назвали копейку историческим и национальным символом России, 24 процента респондентов используют монеты для расчета в магазинах и транспортных средствах. Помимо этого, 20 процентов считают, что копейки помогают учить детей откладывать деньги, а 10 процентов сообщили, что благодаря мелким монетам они экономят.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Британский посол отреагировал на задержание оппозиционера в Тбилиси
Британский посол отреагировал на задержание оппозиционера в Тбилиси
Великобритания запретила полеты некоторых Boeing 777
Великобритания запретила полеты некоторых Boeing 777
Раскрыт способ США «сдержать» Россию в Европе
Раскрыт способ США «сдержать» Россию в Европе
Посольство России в США почтило память 500 тысяч умерших от COVID-19 американцев
Посольство России в США почтило память 500 тысяч умерших от COVID-19
Бывший муж Анастасии Волочковой женился на телеведущей
Бывший муж Анастасии Волочковой женился на телеведущей
Ви рассказал о самом лучшем дне рождения в его жизни
Ви рассказал о самом лучшем дне рождения в его жизни
Война королевской семьи: «Гарри, не проявляй неуважения к своей бабушке!»
Война королевской семьи: «Гарри, не проявляй неуважения к своей
«Я за неё рада», — жена Петросяна прокомментировала роман Степаненко с молодым любовником
«Я за неё рада», — жена Петросяна прокомментировала роман Степаненко
Банкир рассказал о будущем монет
Банкир рассказал о будущем монет
Стоимость биткоина резко упала ниже 50 тысяч долларов
Стоимость биткоина резко упала ниже 50 тысяч долларов
Космонавты поздравили россиян с Днем защитника Отечества
Космонавты поздравили россиян с Днем защитника Отечества
Европе предрекли «кровавые» дожди
Европе предрекли «кровавые» дожди

Топ на сегодня

Трамп приготовился объявить о своем возвращении в политику
Трамп приготовился объявить о своем возвращении в политику
Из-за немецких военных в США едва не разгорелся международный скандал
Из-за немецких военных в США едва не разгорелся международный скандал
Полеты на проблемном Boeing 777 рекомендовали приостановить
Полеты на проблемном Boeing 777 рекомендовали приостановить
В Германии сравнили водную блокаду Крыма со средневековой осадой
В Германии сравнили водную блокаду Крыма со средневековой осадой
Партия "За правду" приняла решение о ликвидации
Партия "За правду" приняла решение о ликвидации

Еще по теме

Национальный банк Украины прекращает выпускать мелкие монеты
Украина избавится от мелочи
Центробанк РФ отчеканит другого орла на монетах
Калашников рассказал, как нужно изъять монеты из обращения в России