Банкир рассказал о будущем монет

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России наметилась тенденция к отказу от наличных денег. На это в интервью радио Sputnik обратил внимание президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

По его мнению, россияне и дальше продолжат оказываться от наличности, особенно от монет. Однако основную роль в этом процессе, уточнил банкир, играют регулирующие органы, которые «делают сейчас все, чтобы сократить объем» металлических денег и убрать их из оборота. Он объяснил, что производство мелких монет обходится дороже их номинала, и копеечные монетки уже фактически вышли из оборота, но рублевые монеты пока останутся в кошельках.

Что касается десятирублевых монет, Тосунян представил несколько сценариев. «Десять рублей — это фактически 10 центов. Совсем выйдут из оборота они не скоро. Если будет укрепление рубля, то те же десять рублей могут превратиться уже в 50 центов — это достаточная сумма, чтобы в металлической форме продолжать существовать. Если же произойдет обесценение и та же десятирублевая медная монета не будет самоокупаться, тогда вымывание будет происходить процентов на 90», — уверен он.

В июле 2020 года сообщалось, что число находящихся в обращении в России металлических денег побило рекорд, достигнув 68,2 миллиарда монет. Больше всего в обращении десятикопеечных монет — 37 процентов от общего количества. Далее идут монета номиналом в один рубль (13 процентов), одна копейка и 50 копеек (по 11 процентов). У монеты в десять рублей доля 10 процентов.

Ранее стало известно, что большинство россиян согласились отказаться от монет номиналом в одну и пять копеек. Противники этого решения (15 процентов опрошенных) указали, что монета должна остаться по ряду причин. Так, 38 процентов назвали копейку историческим и национальным символом России, 24 процента респондентов используют монеты для расчета в магазинах и транспортных средствах. Помимо этого, 20 процентов считают, что копейки помогают учить детей откладывать деньги, а 10 процентов сообщили, что благодаря мелким монетам они экономят.