Бывший муж Анастасии Волочковой женился на телеведущей

Лидия Мартынова

О том, что Игорь Вдовин встречается с Еленой Николаевой, выяснилось в 2019-м. О свадьбе возлюбленных заговорили осенью прошлого года. Кажется, пара не стала тянуть и уже связала себя узами брака.

В личном блоге 35-летняя Елена Николаева поделилась серией снимков. Ведущая канала «Россия 1» отметила, что отдыхает в Мурманской области вместе с Игорем Вдовиным. «С днем рождения, муж. В этом году празднуем экстремально», — сообщила теледива.

Подпись к публикации и заставила поклонников подумать, что Елена и Игорь поженились... «С днем рождения Игоря! Мира, спокойствия вокруг, благополучия в делах и улыбок близких рядом!»; «Классные фото!»; «Самый лучший день рождения! Я тоже так хочу, вы — молодцы!» — засыпали именинника поздравлениями пользователи Сети.

Напомним, ранее 58-летний Игорь Вдовин состоял в отношениях с Анастасией Волочковой. В 2005-м у пары родилась дочь Ариадна. Спустя несколько лет после появления на свет наследницы бизнесмен и балерина расстались. Поначалу бывшие возлюбленные общались мирно, однако же позже танцовщица обвинила экс-избранника в том, что он взял у нее крупную сумму денег, но так и не вернул. С того момента Игорь и Анастасия не контактируют.

К слову, когда появились слухи о свадьбе Вдовина Волочкова негативно на них отреагировала. «Этот альфонс является отцом моей дочери, у которой моя фамилия. Это единственное, что меня связывает с этим человеком. Свадьба альфонса — совет да любовь! Но я при чем в этой ситуации? Это очередное празднование, включая нашу с ним роскошную свадьбу, организованное на отнятые у меня обманным путем 13 лет назад деньги. 3 миллиона долларов, на которые он живет и содержит все свои семьи», — возмущалась балерина, отмечая, что Игорь так и отдал ей долг.