«Чувствую себя счастливой, но не от штампа в паспорте»: замужняя Ольга Серябкина вышла на связь с поклонниками

Алексей Вольцев

В конце прошлого года певица удивила поклонников новостью о свадьбе, ведь ранее Ольга не афишировала личную жизнь. Оказалось, что ее избранником стал непубличный мужчина по имени Георгий.

Теперь 35-летняя Ольга Серябкина все чаще рассказывает поклонникам о семье. Так, певица призналась, что новая роль жены ей очень нравится, хотя и не является главным условием для гармоничных отношений. «Я действительно чувствую себя счастливой. Но точно штамп в паспорте этого не определяет», — призналась Серябкина.

О супруге же Ольга говорит мало, однако не скрывает, что была давно с ним знакома по долгу службы. «Георгию 32 года, он занимается проектами в разных направлениях — от шоу-бизнеса до высоких технологий и нейросетей. Мы близко стали общаться, когда я попросила Георгия помочь мне с моим сольным проектом. Мы стали проводить много времени вместе и в определенный момент поняли, что это что-то большее и по-настоящему особенное», — делилась ранее звезда.

Известно, что свадебная церемония Георгия и Ольги состоялась в Австрии, в небольшом городке в Альпах, а праздничный ужин — в самой австрийской столице. «Вена — вторая Родина мужа, он прожил здесь больше 10 лет. Мы уже приезжали сюда вместе: он показал свои любимые места, и энергетически мне тут очень понравилось. К тому же мы оба знаем немецкий, поэтому нам здесь очень комфортно. Все получилось так, как мы и планировали, — просто, со вкусом и очень трогательно», — отмечала Ольга.

Напомним, что ранее артистке приписывали роман с бывшим продюсером Максимом Фадеевым. Эти слухи сказались на репутации обоих. «То, что начали сплетничать по поводу меня и Оли, навредило нам. Ей в отношениях с парнем, а мне — с женой. Мы должны были объясняться перед близкими. Вся музыка группы SEREBRO отдана Ольге. Это все ее, потому что это были ее мысли, наше совместное творчество. А для других Ольга плохая только потому, что она — настоящий солдат. Ни разу никого не подвела», — комментировал ситуацию Фадеев.