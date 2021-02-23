Европе предрекли «кровавые» дожди

Вадим Карасев

Фото: Greg Bos / Reuters

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек Европе «кровавые» дожди. Об этом сообщает ТАСС.

Вильфанд рассказал, что в скором времени на юго-западе Европы пройдут дожди красноватого цвета. Причиной необычного метеорологического явления станет перенос воздушных масс, насыщенных пылью из Сахары. Данный феномен затронет прежде всего Испанию, возможно, юг Франции и побережье Средиземного моря.

По мнению метеоролога, жители европейских стран смогут наблюдать удивительное явление вплоть до среды, 24 февраля, включительно.

Ранее Вильфанд пообещал россиянам на европейской части страны резкую оттепель. Как рассказал синоптик, потепление начнется в четверг, 25 февраля. Ночью ожидается до минус десяти градусов, а днем — около двух-четырех градусов ниже нуля. Такие значения выше нормы на шесть-восемь градусов, добавил он. При этом потепление будет сопровождаться дождями и сильным ветром.