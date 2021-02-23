Госдеп США оценил эффективность санкций против "Северного потока — 2"

Лидия Мартынова

США

Северный поток — 2

Нед Прайс

Администрация действующего президента, как и его предшественника, выступает против реализации проекта газопровода "". Вашингтон считает вводимые против него санкции работающими, заявил представитель Госдепа

"Наши действия дают хороший эффект", - приводит слова Прайса агентство Франс Пресс.

Представитель Госдепа добавил, что США продолжат следить за организациями, причастными к строительству "Северного потока — 2", на предмет введения санкций.

Накануне США внесли способное достроить газопровод судно "Фортуна" и его владельца "КВТ-Рус" в еще один список санкций в рамках американского закона "О защите европейской энергетической безопасности". В январе это судно уже попало в черный список по закону "О противодействии противникам Америки через санкции".