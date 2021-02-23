«Я за неё рада», — жена Петросяна прокомментировала роман Степаненко с молодым любовником

Лидия Мартынова

Источники СМИ решили проверить, являются ли правдой слухи из социальных сетей о вражде между бывшей и нынешней супругами юмориста Петросяна и о том, что Брухунова отказывается даже говорить о Елене Степаненко. Представители прессы задали жене комедианта вопрос о том, что молодая спутница Евгения думает о новом «избраннике» Елены Степаненко и как реагирует на отношения, в которых женщина старше своего мужчины.

«Если Елена правда встретила любовь, я за нее рада, она прекрасная женщина», — коротко и с улыбкой ответила серьезная дама. Кажется, подозрения общественности о ревности Татьяны к бывшей жене оказались слегrа преувеличены. У Брухуновой, по-видимому, и вовсе нет никаких эмоций относительно прошлого ее мужа, ведь главное — это то, что происходит здесь и сейчас. А в последнее время Петросяна просто невозможно оторвать от маленького сына, матерью которого является именно Таня.

«Вот так, девочки, слушаем и повторяем. Была сотрудница, а сейчас жена. И смотрела интервью с ней, такая пафосная, как будто сама эти миллионы зарабатывала. не нравится она мне», — высказала мнение о Брухуновой женщина в Instagram.

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