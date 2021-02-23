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Посольство России в США почтило память 500 тысяч умерших от COVID-19 американцев

Посольство России в США почтило память 500 тысяч умерших от COVID-19 американцевФото: @RusEmbUSA

Российские дипломаты приспустили триколор на территории посольства России в США. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в Twitter.

Таким образом дипломаты почтили память 500 тысяч американцев, умерших от COVID-19. Данная цифра была подтверждена ранее 23 февраля.

Ранее президент США Джо Байден объявил в стране пятидневный траур. Подсчитано, что в США от осложнений коронавируса умерло больше людей, чем страна потеряла во Второй мировой (291 тысяча), Корейской (47,4 тысячи) и Вьетнамской войнах (33,7 тысячи).

В мире

По материалам: lenta.ru
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