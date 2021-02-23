Посольство России в США почтило память 500 тысяч умерших от COVID-19 американцев

Вадим Карасев

Фото: @RusEmbUSA

Российские дипломаты приспустили триколор на территории посольства России в США. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в Twitter.

Таким образом дипломаты почтили память 500 тысяч американцев, умерших от COVID-19. Данная цифра была подтверждена ранее 23 февраля.

Ранее президент США Джо Байден объявил в стране пятидневный траур. Подсчитано, что в США от осложнений коронавируса умерло больше людей, чем страна потеряла во Второй мировой (291 тысяча), Корейской (47,4 тысячи) и Вьетнамской войнах (33,7 тысячи).