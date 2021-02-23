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Прилепин заявил о готовности возглавить новую партию

Прилепин заявил о готовности возглавить новую партию
Захар Прилепин заявил РИА Новости, что готов возглавить объединенную на базе "Справедливой России" партию, если такое предложение поступит.

"Да, готов (возглавить - ред.). Должно все органично происходить с полным учетом интересов и взаимоотношений сторон. Ничего волюнтаристского происходить не должно. Но, если потребуются и мои личные ресурсы на той или иной стадии в той или иной степени, то, конечно, коль мы ввязались в такую историю, мы должны нести полную ответственность за происходящее", - сказал Прилепин.

По его словам, на данный момент идея сопредседательства в новой партии сохраняется, это решение "логически неизбежно и разумно".

Сергей Михайлович (Миронов - ред.) - опытный политик. На данный момент конфигурация такая", - пояснил Прилепин.
Политика

По материалам: ria.ru
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