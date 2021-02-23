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Раскрыт способ США «сдержать» Россию в Европе

Раскрыт способ США «сдержать» Россию в ЕвропеФото: Omar Sobhani / REUTERS

Пентагон разрабатывает ряд инициатив по «сдерживанию» России в Восточной Европе. Об этом пишет The National Interest.

В частности, американское военное ведомство перебросить 25-ю ударную группу ВВС США из ближневосточного региона в Европу. Издание поясняет, что в Румынию и страны Прибалтики направлены ударные беспилотники MQ-9 Reaper. Отмечается, что в последние годы эти дроны подверглись серьезным изменениям, и теперь они способны подниматься в воздух с фактически двойным боезапасом. Так, теперь каждый «Жнец» способен нести до восьми ракет «воздух-поверхность» Hellfire.

В разведывательных полетах дроны смогут дольше обходиться без посадки. Средства видеонаблюдения, установленные на них, вероятно, будут востребованы как в операциях в Северо-Восточной Европе, так и в южных регионах Восточной Европы, включая акваторию Черного моря.

В декабре 2020 года командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщило, что ударные беспилотники MQ-9 Reaper ВВС США впервые задействуют в учениях на территории Украины. Таким образом американские беспилотники в ходе учений протестируют на прочность системы противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ.

В феврале 2019 года военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей опубликовал в Twitter ролик, в котором показано видео, перехваченное иранскими военными с американского ударно-разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper. По его данным, для перехватов использовалась российская система радиотехнической разведки 1Л222 «Автобаза-М».

В мире

По материалам: lenta.ru
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