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Сергей Соседов: «Когда Басков пытается прыгать с 19-летним Милохиным, это выглядит дурно и безвкусно»

Сергей Соседов: «Когда Басков пытается прыгать с 19-летним Милохиным, это выглядит дурно и безвкусно»

Тиктокер Даня Милохин стремительно ворвался в русский шоу-бизнес, записав хит «Дико тусим» с Николаем Басковым и выступив на нескольких ток-шоу. Правда, не все пришли в восторг от его деятельности.

Милохина многие ругают, говоря о том, что он смешивает жанры и аудиторию. При этом музыкальный критик Сергей Соседов спокойно относится к попыткам Дани пробиться на сцену через звезд отечественного-шоу-бизнеса. Гораздо больше его волнует деятельность Николая Баскова, которую он называет безвкусной и дурной.

«Дане Милохину можно — он свеженький, милый, ни на что не претендует. Ему ничего не надо, за ним ничего нет — он может дурачиться, веселиться. Но когда Баскову уже в районе 50, и он пытается с молодым мальчиком прыгать, это смотрится безвкусно и дурно. Даня может сказать: «Мне 19, делаю что угодно». Басков же не может сказать: «Мне еще 50, хочу себя вести так», — сказал Соседов в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

По словам Сергея, записав хит «Дико тусим», артисты попытались «совместить коня и трепетную лань», но у них ничего не получилось.  При этом он отдал должное этой попытке.  

Напомним, Соседов в последнее время постоянно критикует звезд отечественного шоу-бизнеса. Под его «каток» уже попали Филипп Киркоров, Максим Галкин, Алла Пугачева, а теперь и Николай Басков. По мнению Сергея, русские знаменитости ничего из себя давно не представляют, хотя получают огромные деньги.

В беседе с Вячеславом Манучаровым телеведущий посоветовал отказаться от походов на концерт старой гвардии шоу-бизнеса — он считает, что нужно слушать классическую музыку или же пересматривать архивные выступления таких артистов, как Эдита Пьеха, Муслим Магомаев и Клавдия Шульженко.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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