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Стоимость биткоина резко упала ниже 50 тысяч долларов

Стоимость биткоина резко упала ниже 50 тысяч долларовФото: BENOIT TESSIER / Reuters

Стоимость биткоина резко упала ниже 50 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

По информации биржи, на 8:14 мск курс криптовалюты составил около 49 275 долларов.

21 февраля стоимость биткоина вновь обновила исторический рекорд — тогда цена поднялась до отметки в 58 тысяч долларов. После этого курс валюты рухнул и продолжил постепенно снижаться.

Ранее глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что цены на криптовалюты биткоин и эфириум находятся на завышенном уровне. Маск подчеркнул, что криптовалюта, как и обычные деньги, является набором данных, которые позволяют избежать неудобств, связанных с бартерным обменом. Он добавил, что как любая система данных, криптовалюта подвержена запоздалым откликам и ошибкам.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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