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Украина накажет футболистов, игравших за «ЛНР»

Украина накажет футболистов, игравших за «ЛНР»

В Украинской ассоциации футбола отреагировали на участие 17 украинских футболистов в так называемом турнире «Лига братских народов-2020», который состоялся 8−12 декабря в Абхазии. В соответствии с информацией СБУ, эти спортсмены выступали в составе команды из террористической «ЛНР» «Восток-уголь».

Расследование инцидента проводит Комитет по этике и честной игре УАФ. Он направил всем подозреваемым предложения до 2 марта предоставить письменные объяснения относительно нарушения ими Кодекса этики и честной игры УАФ и нанесения ущерба имиджу украинского футбола.

Как следует из данных Комитета, в списке значатся имена футболистов Сергея Асьмаева (1995 г. р.), Марка Белавина (1997 г. р.), Сергея Жария (1986 г. р.), Андрея Ткачева (1988 г. р.), Ивана Зубахина (1986 г. р.), Владислава Рябчинского (1996 г. р.), Александра Варванина (1997 г. р.), Александра Майбороды (1996 г. р.), Романа Коновалова (1984 г. р.), Алексея Яковленко (1996 г. р.), Алексея Еремина (1988 г. р.), Сергея Циндрика (2004 г. р.), Ивана Рудницкого (1991 г. р.), Вячеслава Бебенина (1995 г. р.), Сергея Дрыги (1992 г. р.), Евгения Наумова (1995 г. р.), Михаила Захарова (1995 г. р.).

Напомним, в августе 2020 года в Украине разгорелся скандал, когда украинский ФК «Полесье» заявил футболиста Алексея Лобова, выступавшего в «чемпионате ЛНР».

Фото Футбол 24

Украина

По материалам: fakty.ua
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