Ви рассказал о самом лучшем дне рождения в его жизни

Анастасия Иванова

В далёком 2014-м Ви (V) решил поведать армии о том, как прошёл его день рождения и записал об этом целый влог. И… знаете что?! Это превзошло все ожидания публики! Свой рассказ парень начал с того, что поведал поклонникам о подготовленной мемберами вечеринке. «Все они постарались и подготовили для меня настоящую вечеринку в честь дня рождения. И это было необычная вечеринка, лучшая во всей моей жизни. Праздник прошёл очень душевно и трогательно».

Что же такого случилось на ивенте и почему Тае так растрогался?! По его словам, виной тому специально приглашенный гость, исполнитель баллад K.Will. Именно его присутствие на празднике помогло музыканту почувствовать себя любимым и счастливым.

«Все получилось так здорово… Когда мемберы поздравляли меня с днём рождения, в мою гримёрку зашёл L.Will и обратился ко мне: “Эй, это у тебя сегодня день рождения? Представляешь, у меня тоже! Ты не против, если мы задуем свечи в месте?»», — с улыбкой делился воспоминаниями Тэхен.

АРМИ, а какой из ваших дней вы считаете самым лучшим? Расскажите о счастливых впечатлениях в жизни в комментариях!

@kwill_official



