Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ви рассказал о самом лучшем дне рождения в его жизни

Ви рассказал о самом лучшем дне рождения в его жизни

В далёком 2014-м Ви (V) решил поведать армии о том, как прошёл его день рождения и записал об этом целый влог. И… знаете что?! Это превзошло все ожидания публики! Свой рассказ парень начал с того, что поведал поклонникам о подготовленной мемберами вечеринке. «Все они постарались и подготовили для меня настоящую вечеринку в честь дня рождения. И это было необычная вечеринка, лучшая во всей моей жизни. Праздник прошёл очень душевно и трогательно».


Что же такого случилось на ивенте и почему Тае так растрогался?! По его словам, виной тому специально приглашенный гость, исполнитель баллад K.Will. Именно его присутствие на празднике помогло музыканту почувствовать себя любимым и счастливым.

«Все получилось так здорово… Когда мемберы поздравляли меня с днём рождения, в мою гримёрку зашёл L.Will и обратился ко мне: “Эй, это у тебя сегодня день рождения? Представляешь, у меня тоже! Ты не против, если мы задуем свечи в месте?»», — с улыбкой делился воспоминаниями Тэхен.

АРМИ, а какой из ваших дней вы считаете самым лучшим? Расскажите о счастливых впечатлениях в жизни в комментариях!

@kwill_official


Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Британский посол отреагировал на задержание оппозиционера в Тбилиси
Британский посол отреагировал на задержание оппозиционера в Тбилиси
Великобритания запретила полеты некоторых Boeing 777
Великобритания запретила полеты некоторых Boeing 777
Раскрыт способ США «сдержать» Россию в Европе
Раскрыт способ США «сдержать» Россию в Европе
Посольство России в США почтило память 500 тысяч умерших от COVID-19 американцев
Посольство России в США почтило память 500 тысяч умерших от COVID-19
Бывший муж Анастасии Волочковой женился на телеведущей
Бывший муж Анастасии Волочковой женился на телеведущей
Ви рассказал о самом лучшем дне рождения в его жизни
Ви рассказал о самом лучшем дне рождения в его жизни
Война королевской семьи: «Гарри, не проявляй неуважения к своей бабушке!»
Война королевской семьи: «Гарри, не проявляй неуважения к своей
«Я за неё рада», — жена Петросяна прокомментировала роман Степаненко с молодым любовником
«Я за неё рада», — жена Петросяна прокомментировала роман Степаненко
Банкир рассказал о будущем монет
Банкир рассказал о будущем монет
Стоимость биткоина резко упала ниже 50 тысяч долларов
Стоимость биткоина резко упала ниже 50 тысяч долларов
Космонавты поздравили россиян с Днем защитника Отечества
Космонавты поздравили россиян с Днем защитника Отечества
Европе предрекли «кровавые» дожди
Европе предрекли «кровавые» дожди

Топ на сегодня

Трамп приготовился объявить о своем возвращении в политику
Трамп приготовился объявить о своем возвращении в политику
Из-за немецких военных в США едва не разгорелся международный скандал
Из-за немецких военных в США едва не разгорелся международный скандал
Полеты на проблемном Boeing 777 рекомендовали приостановить
Полеты на проблемном Boeing 777 рекомендовали приостановить
В Германии сравнили водную блокаду Крыма со средневековой осадой
В Германии сравнили водную блокаду Крыма со средневековой осадой
Партия "За правду" приняла решение о ликвидации
Партия "За правду" приняла решение о ликвидации

Еще по теме

Мадонна потрясла глубоким декольте на вечеринке в честь дня рождения (фото)
Кит Урбан поблагодарил Николь Кидман за лучший в его жизни день рождения (фото)
Марие Кохно тяжело было привыкать к обычной жизни
Олег Бурханов отметит свой День рождения