Война королевской семьи: «Гарри, не проявляй неуважения к своей бабушке!»

Алексей Вольцев

В королевской семье вновь наступил период распрей и недопонимания. Поступок принца Гарри (Harry), а именно, отказ от монарших обязанностей, был расценен превратно членами его семьи: братом Уильямом (William) и королевой Елизаветой II (Elizabeth II). 19 февраля в Букингемском дворце было сдлано заявление о снятии полномочий принца Гарри и его супруги Меган Маркл (Meghan Markle), что, по утверждению сотрудников дворца, больше не позволит знаменитой паре служить во благо народа.

«Деятельность герцога и герцогини Сассекских за последний год доказывает, что они остаются верными своему долгу и продолжают служить Великобритании и миру. Они готовы и дальше поддерживать организации, которые они представляли, независимо от своего статуса», — трубили о ситуации СМИ.

Пресс-служба своенравного принца Гарри после сделала ответное заявление, отметив, что служить народу может каждый и для этого не обязательно иметь королевский статус. Такая наглость возмутила Уильяма и он попросил своего брата перестать дерзить великой бабушке: «Не проявляй неуважения к своей бабушке, Гарри», «Ты не можешь отвечать королеве — это просто непозволительно».