"Аэрофлот" снизил зарплаты пилотам
Сегодня, 03:50 Алексей Вольцев
"Аэрофлот" снизил общий доход летного персонала и летчиков в связи с уменьшением налета на фоне пандемии коронавируса, гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов.
"Аэрофлот" - это уникальный коллектив, сохранение коллектива - это одна из важнейших задач. Мы уже реализовали меру, к которой сотрудники отнеслись с пониманием, - это снижение общего дохода летного персонала и летчиков в связи с уменьшением налета", - сказал Полубояринов сообщил в интервью РБК.
Он отметил, что такая мера дала существенную экономию.
"На мой взгляд, это общемировой тренд - сохранение персонала, но снижение зарплаты за меньший налет", - добавил он.
На сколько снизилась зарплата пилотов и летного персонала, Полубояринов не уточнил.
По материалам: ria.ru