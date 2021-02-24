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"Аэрофлот" снизил зарплаты пилотам

"Аэрофлот" снизил зарплаты пилотам
"Аэрофлот" снизил общий доход летного персонала и летчиков в связи с уменьшением налета на фоне пандемии коронавируса, гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов.


"Аэрофлот" - это уникальный коллектив, сохранение коллектива - это одна из важнейших задач. Мы уже реализовали меру, к которой сотрудники отнеслись с пониманием, - это снижение общего дохода летного персонала и летчиков в связи с уменьшением налета", - сказал Полубояринов сообщил в интервью РБК.

Он отметил, что такая мера дала существенную экономию.


"На мой взгляд, это общемировой тренд - сохранение персонала, но снижение зарплаты за меньший налет", - добавил он.


На сколько снизилась зарплата пилотов и летного персонала, Полубояринов не уточнил.

Россия

По материалам: ria.ru
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