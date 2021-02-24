Астропрогноз на март 2021 года

Вадим Карасев

Астропрогноз на начало весны поможет вам правильно пережить все невзгоды и использовать каждый шанс на успех. С советами астрологов жить станет проще, так что не обходите их стороной.

Помните о том, что для привлечения счастья вам совсем не обязательно ждать, пока звезды и планеты займут благоприятное положение. Привлечь в свою жизнь нужные события, вещи и людей помогут три эффективные практики. Этот месяц же обещает быть достаточно ярким и благоприятным, поэтому в совокупности с советами астрологов такие практики будут еще сильнее.

Овен

Овнам строго-настрого запрещено ругать себя и своих близких, потому что это один из способов разрушить свое биополе. В марте Овнам необходимо тратить силы очень вдумчиво и осторожно. В противном случае их может ожидать фиаско. Это прекрасный месяц для путешествий и смены обстановки. Также звезды помогут Овнам настроить правильный режим, избавиться от вредных привычек, побороть свои слабости и в целом превратиться в улучшенную версию себя. В марте нельзя унывать. Астрологи советуют окружать себя позитивными людьми.

Телец

Самой яркой и позитивной неделей марта для Тельцов станет первая — с 1 по 7 число. Это не значит, что другие станут негативными и опасными. Просто шансы на случайный успех сильно упадут. Тельцы будут полны сил и энергии. Сломить их дух смогут только сильные неурядицы, которых можно избежать. Стоит опасаться людей-манипуляторов. Следование двенадцати законам Вселенной поможет сделать так, чтобы никто не смог управлять Тельцами. В работе и бизнесе лучше полагаться на собственный опыт и мнение.

Близнецы

Близнецам стоит обращать внимание на знаки Вселенной. Дело в том, что в марте мироздание будет направлять этих людей по верному пути, давая необычные подсказки. Это будет время больших побед, когда можно легко выходить сухими из воды. Главное — не проверять судьбу на прочность, рискуя и влезая во все авантюры без разбора. Астрологи советуют Близнецам знать во всем меру. Именно золотая середина и будет тем состоянием, в котором удача станет приходить и оставаться. Близнецы получат то, что захотят.

Рак

Ракам очень повезет в любовной сфере, в дружбе и взаимопонимании с людьми. Им удастся укрепить существующие отношения, переведя их на новый уровень. Можно будет знакомиться с родителями второй половинки, признаваться в любви и планировать свадьбу. Одиноким Ракам звезды помогут найти любовь. В этом плане им лучше полагаться на интуицию. Что касается сферы денег и работы, в ней Ракам помогут семь лучших талисманов на деньги и удачу. С ними будет легче обойти стороной проблемы и совершить правильные покупки.

Лев

Почти у каждого человека есть вредные привычки, которые мы ошибочно считаем полезными. Настало время избавиться от них, проведя глубокую и эффективную работу над собой. Звезды дадут Львам много сил для того, чтобы они смогли очиститься от всего, что им мешает. Лучше всего будет это сделать до 3 марта включительно, потому что потом неблагоприятное положение займет Марс, который снабжает Львов уверенностью в себе и силой духа. Но, несмотря на это, март все равно будет очень ярким и позитивным временем.

Дева

Девам необходимо начать весну с очищения дома от негатива. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, как это сделать самостоятельно. В марте астрологи советуют поддерживать чистоту, порядок, избавляться от старых вещей и покупать новые. Можно делать ремонт, перестановку, совершать переезд. Также полезно будет совершать сделки по недвижимости. Очень хорошо на обаянии и харизме Дев скажется обновление гардероба, смена прически. Можно отправляться в командировки и путешествия на машине.

Весы

Весам стоит помнить о том, как работает закон притяжения. Дело в том, что ночные светила помогут им воплотить все свои желания в реальность. Нужно лишь успеть до 21 марта, ведь в этот день Венера, их главный покровитель, займет неблагоприятное положение. Конец месяца идеально будет подходить для домашних дел, уборки, отдыха и развлечений. Астрологи советуют с 21 числа сфокусироваться на общении с близкими, родственниками, друзьями и второй половинкой. Одиноких Весов в марте ожидает успех. Романтика спасет их от уныния.

Скорпион

У Скорпионов почти все прогнозы благоприятны. Это касается и работы, и финансовой сферы, и любви. Единственное, чего Скорпионам стоит опасаться, — это общение с незнакомцами и людьми, которые их раздражают: от них можно ждать чего угодно. Очень важно не тратить много денег на одни лишь развлечения. Астрологи советуют вкладывать финансы в личное развитие, в получение новых знаний, в хобби и увлечения. Нужно помнить о том, что недавно начался самый благоприятный период 2021 года, который продлится аж до конца апреля.

Стрелец

У Стрельцов могут появиться враги и недоброжелатели в бизнесе и на работе. Спастись от них помогут специальные заговоры. Также астрологи советуют не переходить дорогу тем, кто может дать отпор. Войны и склоки сейчас Стрельцам ни к чему. Нужно идти по пути доброты и позитива. Не исключено, что придется помочь кому-нибудь справиться с проблемами. Даже если этот человек не отблагодарит Стрельцов должным образом, это сделают звезды и планеты. В целом март будет месяцем приятных сюрпризов.

Козерог

Наступает благоприятное время для различных изменений: перестановки мебели, уборки, избавления от хлама. Также можно менять работу, открывать новый бизнес. Также Козерогам в марте можно вкладывать средства в какие-то сторонние проекты, менять валюту, открывать новый счет в банке. В целом март будет очень продуктивным временем. Козероги смогут преуспеть и в амурных делах, но для этого, возможно, придется немного пожертвовать работой. В марте будет много приятных встреч и интересных событий.

Водолей

У Водолеев есть много качеств, которые делают их идеальными бизнесменами и крайне продуктивными людьми. Но, как и у всех остальных, у них есть и негативные качества, которые мешают добиваться успеха. Март необходимо посвятить избавлению от таких качеств. Можно заниматься самоанализом, медитациями, духовными практиками. Единственное, чего Водолеям лучше избегать, — чрезмерная активность. Переутомления могут стать началом черной полосы в жизни.

Рыбы

Начало марта для Рыб будет не самым удачным, но уже в конце первой недели все должно измениться к лучшему. В сложные периоды можно пользоваться магией перекрестков, общаться с позитивными людьми. Это должно помочь Рыбам в достижении своих главных целей. В целом звезды и планеты на их стороне, поэтому им стоит проявлять активность в любви и в делах. Не стоит ждать, пока произойдет чудо, потому что оно редко происходит у тех, кто ничего не делает для того, чтобы его повстречать. Март — время возможностей и позитива.