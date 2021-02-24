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"Для мужчин считаю унижением": актрису Пегову раскритиковали за "голое" поздравление с Днем защитника Отечества

"Для мужчин считаю унижением": актрису Пегову раскритиковали за "голое" поздравление с Днем защитника Отечества

42-летняя Ирина Пегова накануне поздравила всех причастных с Днем защитника Отечества. Однако ее подписчиков возмутило "голое" фото, которым она сопроводила пост в инстаграме, сообщает РИА "Новости".

Свое поздравление Ирина Пегова иллюстрировала изображением абсолютно обнаженного мужчины-атланта, держащего на плечах неподъемную ногу. Автором рисунка оказалась художница Лариса Герасимчук, о чем сообщила актриса.

"С праздником вас, мужская половина нашей Родины! Силы вам! Каждый юноша и мужчина должен ощущать себя защитником. Чувствовать ответственность и за своих близких, и за Родину в целом. Своих защитников надо растить и любить. Они должны знать, что нужны своей стране. Ведь от их труда, выучки, опыта и настроения в конце концов зависит боеспособность Вооруженных Сил, а значит, и спокойствие всех граждан! Люблю вас и поддерживаю!" — написала Пегова.

Однако многие пользователи Сети не оценили подобное поздравление с Днем защитника Отечества от знаменитой актрисы.

Подписчики Ирины Пеговой посчитали подобный рисунок неуместным и лишь унижающим мужчин. 

"Ужас, а не рисунок. Разве это защитник Отечества? Полное разочарование", "Какая-то странная картинка ко Дню Отечества. Мы на 8 Марта такую же пришлем женщину, и в таком же виде", "Ну и фото. Для мужчин считаю унижением. В такой-то их праздник. Ждите от них такое же поздравление. Нет слов", — пишут пользователи.

Как писал ранее NEWSTES, Валерия накануне также поздравила всех причастных с Днем защитника Отечества, однако пилотка певицы смутила ее поклонников.

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По материалам: uposters.ru
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