«Его можно сравнить с Никулиным»: коллеги Игоря Маменко о том, как он попал в «Аншлаг»

Алексей Вольцев

Известный юморист выпустил книгу «Житие мое...» в издательстве «Вече», в которой собраны не только воспоминания самого Маменко, но и мнения его коллег о нем.

60-летний Игорь Маменко прославился после того, как попал в начале 2000-х в программу «Аншлаг». Там он познакомился со многими юмористами, которые с теплом отзываются о коллеге в главах его книги. «NewsTes.ru» приводит отрывки.

Регина Дубовицкая

Все началось случайно…

Все началось в общем-то случайно… У нас был концерт, в котором участвовал Николай Лукинский. И кто-то из зрителей задал ему вопрос: «А как начиналась ваша актерская карьера?» И он говорит: «С самодеятельности… Кстати, вот здесь, в зале, сидит мой друг, с которым мы вместе начинали.. И он здорово рассказывает анекдоты». Я это услышала и говорю: «Ну, раз твой друг здорово рассказывает анекдоты, может быть, мы его послушаем? Давайте пригласим этого друга на сцену…» И вот выходит такой полненький человек и начинает рассказывать анекдот. Публика смеется… Он рассказывает второй, публика смеется еще пуще… И тут я поняла, что в нем что-то есть.

И главное, когда он вышел, сразу было видно, что у этого человека потрясающая органика. То, чему ни в каком институте никогда не научат. Именно то, что дается от рождения. Это или есть, или нет... А «есть» случается очень редко. После концерта я попросила Николая Лукинского познакомить нас и тут заметила, что у Игоря были проблемы с дикцией. С такой речью практически невозможно стать артистом разговорного жанра. «Э, нет, — подумала я тогда, — вряд ли с подобным изъяном можно работать на эстраде даже в паре с кем-то еще… Это же не под фонограмму рот открывать!..» И надо отдать должное Игорю, за те несколько лет, которые прошли с момента нашего знакомства до первого его сольного выступления в «Аншлаге», он сумел все исправить. Теперь его мастерство растет год от года, и до чего оно дорастет, я даже не представляю… Дар божий у него, безусловно, есть…

Ведь это уникальный, быть может, единственный случай за всю историю, чтобы цирковой артист, причем не клоун, а акробат, стал ведущим артистом в разговорном жанре. Второго такого вы нигде не найдете. И его точно можно заносить в Книгу рекордов Гиннесса!.. А чего стоят совместные номера Игоря с Владимиром Винокуром, Геннадием Ветровым, Светланой Рожковой… Это же полная укатайка! Зрители просто сползают с кресел от смеха!.. И дело тут не столько в уморительно смешных репризах, сколько во взаимопонимании и правдивости существования исполнителей на сцене…

Владимир Винокур

Он победил всех!

Мы познакомились в «Аншлаге». Я не буду лукавить и говорить, что встреча с Игорем перевернула мою жизнь... Но он тогда себя очень ярко проявил. Вместе с Колей Лукинским. И дальше Игорь шел по восходящей... И случилось как в известной байке, которую очень любил рассказывать наш замечательный конферансье Борис Бруно, он, к сожалению, не застал Игорька, но я уверен, что Игорь бы ему понравился... Так вот, история такая: идет парад на Красной площади, марширует строй военных, шагают плотно, плечом к плечу, компе не проскочит, и кажется, что никто не сможет вклиниться между ними, а Игорь смог... Все расступились, дали ему место, он встал и пошел в первой шеренге...

Я давным давно на эстраде, и меня невозможно удивить, но Игорь — это особая история. Он настолько чисто подает материал, что я ему верю и, находясь в зале, всякий раз умираю от смеха.

И это уникальный случай, когда цирковой акробат, причем нижний, опорный стал одним из самых популярных артистов разговорного жанра. Можно сказать, стал верхним.

Сергей Дроботенко

Я называю его «животное»

Игорь обратил на себя внимание сразу... Он очень смешной!.... И сразу было видно, что в нем огромный потенциал... В 2004 году мы поехали в Курск, в гости к Винокуру. И там совершенно случайно наш продюсер попросил Игоря рассказать пару анекдотов. И вот тогда я понял, что такое настоящий мастер... Оказывается, дорога к финалу истории может быть гораздо смешнее, чем сам финал! И Игорь это продемонстрировал... Он докручивал от себя массу деталей, все показывал в лицах, и это было настолько смешно, что развязка уже мало кого интересовала... Все были заворожены тем, как он это делает... И конечно, после такого фееричного выступления все хотели с ним познакомиться ближе. Вот тогда мы с ними и подружились, и дружим до сих пор.

Николай Лукинский

Это настоящее искусство...

Игорь Маменко знает бесконечное количество анекдотов!.. В этом его можно сравнить с Юрием Владимировичем Никулиным. и один и тот же анекдот в его исполнении каждый раз удивляет. И даже если ты знаешь финал анекдота, все равно Игорь подаст его так, что он выстреливает с неожиданной стороны...

Я знал Игоря еще в то далекое время, когда он занимался бизнесом, и даже помогал ему в этом деле. И вот однажды я говорю: «Слушай, а что, если нам попробовать сделать совместный эстрадный номер?» И он ответил: «Давай. Мне это интересно. Я с удовольствием». И мы начали репетировать.