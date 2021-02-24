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Евросоюз прокомментировал высылку своего посла из Венесуэлы

Евросоюз прокомментировал высылку своего посла из Венесуэлы
Европейский союз сожалеет о решении властей Венесуэлы объявить главу дипмиссии Евросоюза персоной нон грата и призывает пересмотреть это решение, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЕС.


"ЕС глубоко сожалеет об этом решении, которое приведет только к дальнейшей изоляции Венесуэлы. Мы призываем пересмотреть это решение", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Венесуэла сможет преодолеть продолжающийся кризис только путем переговоров и диалога.


Ранее Венесуэла объявила главу дипмиссии ЕС в стране персоной нон грата и дала ей 72 часа, чтобы покинуть страну, в ответ на санкции, которые Евросоюз ввел в отношении 19 официальных лиц Боливарианской республики.


Европейский союз расширил санкционный список по Венесуэле, включив в него 19 высокопоставленных военных, членов Национального избирательного совета и депутатов нового состава парламента, "за их роль в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в стране, а также за серьезные нарушения прав человека".

В мире

По материалам: ria.ru
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