Госдолг России вырос на 5,4 триллиона рублей за год

Вадим Карасев

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Государственный долг России за 2020 год увеличился на 5,42 триллиона рублей, или на 39,9 процента, и составил 18,99 триллиона рублей, или 17,8 процента ВВП. Об этом говорится в докладе об исполнении федерального бюджета за январь-декабрь 2020 года, опубликованном на сайте Счетной палаты.

Внутри страны Минфин занял 5,18 триллиона рублей, что в 2,5 раза больше привлечения в 2019 году и является максимальным объемом за более чем 15 лет. Погашение составило 0,58 триллиона рублей.

В докладе уточняется, что в докризисном 2019 году рост госдолга составил 7,8 процента или 976 миллиардов рублей, а его объем достиг 13,56 миллиарда рублей или 12,3 процента ВВП. Внешний долг в иностранной валюте вырос на 1,9 миллиарда долларов или на 3,5 процента, составив 56,8 миллиарда долларов. В 2021 году Минфин планирует занять около 3,7 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в декабре 2020 года Россия вновь увеличила вложения в американский госдолг, доведя их объем до 6,011 миллиарда долларов.

Россия в последние годы не входит в число крупнейших держателей госдолга США. Если в 2010 году объем вложений достигал максимальных 170 миллиардов, то с апреля 2018 года под угрозой санкций Москва приняла решение по максимуму избавиться от американских гособлигаций. В феврале прошлого года их объем составлял 12,58 миллиарда долларов, в два раза больше, чем в настоящее время.