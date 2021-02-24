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Иммунолог оценил вероятность сочетания COVID-19 и гриппа

Иммунолог оценил вероятность сочетания COVID-19 и гриппаФото: Алексей Даничев / РИА Новости

В России до конца марта будет сохраняться высокая вероятность сочетания эпидемий коронавируса и гриппа. Об этом сообщил академик РАН, иммунолог, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев в беседе с радио Sputnik.

«Будем надеяться, что не присоединится еще какой-нибудь патогенный штамм, которые у нас бывают периодически через два-три года», — отметил специалист.

По его словам, снизить шанс наслоения одной эпидемии на другую можно лишь при условии использования средств индивидуальной защиты. Он подчеркнул, что рано прекращать носить маски. «Коронавирус чуть-чуть отошел, но о другом вирусе забывать не надо. Грипп тоже не дремлет. Сейчас маски спасают нас от эпидемии гриппа. Этой вирусной волны пока нет из-за масок», — сказал Черешнев.

Ранее вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко заявил, что весеннее потепление приведет к увеличению социальной активности граждан, из-за чего может произойти новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Он указал, что на снижение заболеваемости COVID-19 в России оказывают влияние три фактора: приобретение естественного иммунитета, вакцинация и соблюдение санитарных правил по профилактике коронавируса. Когда доля граждан, имеющих иммунитет, достигнет 60-70 процентов, процесс инфицирования резко ограничится.

Россия

По материалам: lenta.ru
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