Кандидат на пост главы ЦРУ назвал крупнейшего геополитического соперника США
Кандидат на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс назвал крупнейшего геополитического соперника США. По его мнению, этим соперником является Китай. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте специального комитета по разведке сената Конгресса США.
Он подчеркнул, что конкуренция с Пекином станет для Вашингтона задачей десятилетия. «Сегодняшняя обстановка [в мире] становится все более сложной и конкурентной. Это мир, в котором сохраняются знакомые угрозы — от терроризма и распространения ядерного оружия до агрессивной России, провокационной Северной Кореи и враждебного Ирана. Но это также мир новых вызовов, в котором изменение климата и отсутствие глобальной безопасности в области здравоохранения наносят тяжелый урон американскому народу, в котором киберугрозы представляют все большую опасность для нашего общества и в котором враждебное, хищническое руководство Китая представляет собой крупнейшее геополитическое испытание», — заявил Бернс.
Он также напомнил слова президента США Джо Байдена о том, что «победа над Китаем в конкурентной борьбе будет ключевой [задачей для американской] национальной безопасности в предстоящие десятилетия».
Кандидатуру Бернса на пост главы разведуправления выдвинул действующий глава Белого дома.
Ранее стало известно, что США и Канада объединились для противостояния Китаю. «Это включает координацию наших подходов, чтобы лучше конкурировать с Китаем и лучше защищать наши ценности», — сказал Байден.
20 февраля сообщалось, что президент США захотел вместе с Евросоюзом бороться с Китаем и противостоять его «экономическим злоупотреблениям и принуждению». Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Байден заявил, что США и их иностранные партнеры должны «заставить Китай отчитаться за его экономическую практику».