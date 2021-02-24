«Мимино» или «Крестный отец»? Угадай цитату из легендарного фильма

Лидия Мартынова

Очень многие фразы из известных картин уже настолько вошли в нашу жизнь, что иногда мы даже не замечаем, когда используем их. Кажется, в любой семье можно услышать «Муля, не нервируй меня!» или «Наши люди в булочную на такси не ездят».

Фильмы, которые мы загадываем в этом тесте знакомы, пожалуй, 90% жителей России — подобрали не только отечественные, но и зарубежные картины. В Интернете можно найти сотни подборок с этими крылатыми выражениями, но предлагаем вам не подглядывать в поисковики, а попробовать напрячь память и вычислить, кто произносит ту или иную фразу — Уэф из «Кин-дза-дза!» или Рубик из «Мимино».

Ну что же, проверим, чем вы занимались на длинных выходных!