Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Не та вакцина: иммунолог рассказал правду о закупленной Украиной Covishield

Не та вакцина: иммунолог рассказал правду о закупленной Украиной Covishield

Не та вакцина: иммунолог рассказал правду о закупленной Украиной Covishield

Индийская вакцина от коронавируса Covishield, приобретенная Украиной, выпущена по лицензии AstraZeneca, но она в два раза дешевле оригинального препарата. Об этом иммунолог Андрей Волянский заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«Это вакцина, которая выпущена по лицензии, но это не одна и та же вакцина, ее цена в два раза ниже, около 2,5 доллара за дозу, в зависимости от партии. Я буквально сегодня видел результаты ее клинического исследования, которое проходило в Индии с конца августа прошлого года до конца января нынешнего года, в нем напрямую сравнивали этот Covishield и AstraZeneca. Все-таки это две разные вакцины», — отметил Волянский.

По его словам, отсутствуют также результаты исследования — его провели всего на 400 человеках.

Иммунолог также заявил, что «программа COVAX для нищих стран включает в себя около 2 млрд доз, и более миллиарда — это вакцина Covishield».

Ранее сообщалось, что вакцинацию в Украине не станут проводить публично.

Фото: pixabay.com

Украина

По материалам: fakty.ua
Заказать крауд

Последние новости

Светлана Тихановская: «О разводе не думала, но убить мужа хотелось часто»
Светлана Тихановская: «О разводе не думала, но убить мужа хотелось
Иммунолог оценил вероятность сочетания COVID-19 и гриппа
Иммунолог оценил вероятность сочетания COVID-19 и гриппа
США и Канада объединились для противостояния Китаю
США и Канада объединились для противостояния Китаю
В США оценили шансы на выдвижение Трампа на пост президента в 2024 году
В США оценили шансы на выдвижение Трампа на пост президента в 2024
Сенатор Ромни оценил шансы на выдвижение Трампа на выборах 2024 года
Сенатор Ромни оценил шансы на выдвижение Трампа на выборах 2024 года
Не та вакцина: иммунолог рассказал правду о закупленной Украиной Covishield
Не та вакцина: иммунолог рассказал правду о закупленной Украиной
"Аэрофлот" снизил зарплаты пилотам
"Аэрофлот" снизил зарплаты пилотам
Украинский журналист призвал наказывать детей за нелюбовь к родному языку
Украинский журналист призвал наказывать детей за нелюбовь к родному
«Его можно сравнить с Никулиным»: коллеги Игоря Маменко о том, как он попал в «Аншлаг»
«Его можно сравнить с Никулиным»: коллеги Игоря Маменко о том, как он
«Мимино» или «Крестный отец»? Угадай цитату из легендарного фильма
«Мимино» или «Крестный отец»? Угадай цитату из легендарного фильма
США и Канада договорились о координации в противостоянии Китаю
США и Канада договорились о координации в противостоянии Китаю
Звезда «Холостяка» впервые прокомментировала смертельное ДТП с ее участием
Звезда «Холостяка» впервые прокомментировала смертельное ДТП с ее

Топ на сегодня

Названа возможная причина возгорания двигателя Boeing 777
Названа возможная причина возгорания двигателя Boeing 777
Великобритания запретила полеты некоторых Boeing 777
Великобритания запретила полеты некоторых Boeing 777
В соцсетях предположили, что за снегопадами в Техасе стоят власти США
В соцсетях предположили, что за снегопадами в Техасе стоят власти США
В Египте умерла застрявшая на курорте из-за коронавируса россиянка
В Египте умерла застрявшая на курорте из-за коронавируса россиянка
Сергей Соседов: «Когда Басков пытается прыгать с 19-летним Милохиным, это выглядит дурно и безвкусно»
Сергей Соседов: «Когда Басков пытается прыгать с 19-летним Милохиным,

Еще по теме

На Украине зарегистрировали первую европейскую вакцину от COVID
На Украине могут заболеть гриппом восемь миллионов граждан
Появились первая вакцина от коронавируса
Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» запущена в производство